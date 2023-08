TT-Huế: Vợ nhập viện cấp cứu do bị chồng dùng dao phay chém tới tấp giữa đêm

Đến trưa ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan đã truy bắt được đối tượng Lê Đức Từ (SN 1963, trú tại 14/13 đường Lê Tư Thành, tổ dân phố Tráng Lực, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

Trước đó, vào khoảng 0h15 ngày 21/8, tại nhà riêng của Lê Đức Từ, do mâu thuẫn gia đình, Từ đã dùng một con dao phay chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ của Từ là bà Trần Thị T (SN 1966), trong đó có những vết chém vào phần đầu bà T.

Lê Đức Từ tại thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: N.L.

Những cú chém của Từ khiến bị T bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị mất nhiều máu. Sau khi gây án, Từ bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an huyện Quảng Điền, Công an thị trấn Sịa có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ và truy bắt kẻ gây án. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu gữ cây dao phay Từ dùng để chém vợ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Từ khai nhận, sau khi dùng dao chém vợ nhiều nét, đối tượng lấy xe máy đi khỏi nhà và có uống thuốc độc tự tử nhưng không thành.

Được biết, bà Trần Thị T làm nghề thu mua hến trên phá Tam Giang, còn Lê Đức Từ không có nghề nghiệp ổn định. Hai vợ chồng này thường sống khép kín, ít chuyện trò, giao lưu với bà con xóm giềng.