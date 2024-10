TT Zelensky bất lực so sánh sự giúp đỡ của phương Tây dành cho Israel và Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky nói: "Ukraine từ lâu đã nói với tất cả các nước láng giềng, với tất cả các đối tác lớn của mình rằng chúng ta cần phải hợp tác; chúng ta cần phải bắn hạ máy bay không người lái Shahed; bắn hạ tên lửa cùng nhau, và đặc biệt là ở những khu vực gần các nước NATO. Điều này hoàn toàn có thể. Mỗi lần ở Trung Đông, trong các cuộc tấn công tàn bạo của Iran, chúng ta đều thấy liên minh quốc tế hành động cùng nhau".

Đồng thời, tổng thống khen ngợi các quốc gia hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine, đặc biệt là Romania vì đã cung cấp hệ thống Patriot.

"Và chúng ta có thể đạt được hiệu quả thậm chí còn lớn hơn nữa – chúng ta có thể chấm dứt hoàn toàn bằng cách bắn hạ tên lửa Nga", ông nói.

Trong ngày 3/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã thảo luận về việc tăng cường phòng không và tư cách thành viên NATO của Ukraine với Tổng thư ký NATO Mark Rutte và kêu gọi nỗ lực phòng không chung, giống như ở Israel.

"Điều này cũng cần thiết đối với tất cả chúng ta ở châu Âu – Ukraine trong Liên minh – không chỉ vì sức mạnh tập thể lớn hơn và không chỉ vì điều đó công bằng và xứng đáng đối với người Ukraine, mà còn vì chỉ với sự hội nhập hoàn toàn của Ukraine và vị thế rõ ràng của chúng ta trong không gian Euro-Atlantic... Sự chắc chắn về mặt địa chính trị đối với Ukraine và đối với toàn bộ châu Âu là vô cùng giá trị. Đây là nền tảng vững chắc của hòa bình – khi không có vị trí nào không đủ an toàn trong cấu trúc an ninh của châu Âu".

Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng phòng không của Ukraine không kém phần quan trọng, cùng với tiến triển thực sự trong việc đánh chặn chung tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Ông Zelensky lưu ý thêm rằng Ukraine có thể áp dụng các hệ thống phòng không tương tự như những hệ thống hiện đang được sử dụng ở Israel.

"Chúng tôi thấy rằng một trong những lý do chính gây ra tình trạng thiếu hụt an ninh trên bầu trời Ukraine, và đặc biệt là gần biên giới NATO, các nước láng giềng của chúng tôi, là do thiếu các quyết định về hoạt động chung và phòng thủ chung. Những gì hiệu quả trên bầu trời Trung Đông và giúp phòng thủ của Israel cũng có thể hiệu quả trên bầu trời của một phần châu Âu của chúng tôi và tại Ukraine là giúp cứu sống nhiều người. Có những giải pháp kỹ thuật cụ thể và các chiến thuật hoàn toàn hiệu quả cho việc này", tổng thống Zelensky cho biết.