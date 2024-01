TT Zelensky nhận được tin xấu từ cuộc thăm dò ý kiến

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

Cuộc khảo sát của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KMIS) cho thấy xã hội Ukraine vẫn ủng hộ giới lãnh đạo và quân đội nước này, nhưng tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Zelensky đã giảm từ 84% vào cuối năm 2022 xuống còn 62% vào cuối năm ngoái.



Cuộc thăm dò ý kiến với 1.031 người trưởng thành trên khắp đất nước diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 9/12 và có sai số 3,4%. Khảo sát cũng cho thấy 18% người Ukraine không tin tưởng ông Zelensky, so với chỉ 5% không tin tưởng ông vào năm 2022.

Trong khi đó, 96% số người được hỏi ủng hộ lực lượng vũ trang Ukraine và 88% tin tưởng Tổng tư lệnh Ukraine Valerii Zaluzhnyi, người đã bình luận với The Economist vào tháng 11 rằng cuộc chiến đã đi đến "bế tắc" đã bị Zelensky bác bỏ trong bối cảnh có báo cáo về căng thẳng giữa hai người.

KMIS cho biết, theo bản dịch từ tiếng Ukraine, rằng "mặc dù trường hợp của tổng thống cũng có xu hướng giảm sút, nhưng ông vẫn giữ được sự tin tưởng áp đảo của công chúng Ukraine".

Tuy nhiên, tỷ lệ những người tin tưởng vào quốc hội Verkhovna Rada đã giảm từ 35% xuống 15% trong cùng khung thời gian, còn những người không tin tưởng vào quốc hội tăng từ 34% lên 61%.

Niềm tin chung vào chính phủ Ukraine giảm từ 52% xuống 26%, trong khi sự ngờ vực tăng từ 19% lên 44%, KMIS kết luận rằng "so với tháng 12/2022, những lời chỉ trích đối với chính quyền ngày càng tăng."

KMIS cho biết điều này rất có thể là do "những kỳ vọng chưa thực hiện được trong năm nay" cũng như "những tuyên bố về tính hiệu quả và tính minh bạch của các hoạt động".

Tuy nhiên, viện này cho biết: "Điều quan trọng là, đồng thời, những lời chỉ trích không biến thành yêu cầu bầu cử", vốn có thời hạn vào năm 2024 nhưng đã bị ông Zelensky loại bỏ vì chiến tranh.

Một cuộc thảo luận về cuộc bầu cử Ukraine đã được thúc đẩy bởi một số chính trị gia Mỹ, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Luật pháp Ukraine cấm bầu cử trong thời gian thiết quân luật được áp đặt sau cuộc chiến và luật sẽ cần phải được thay đổi để cuộc bỏ phiếu diễn ra

Tuy nhiên, nhà sử học Ukraine Serhii Plokhy nói với Newsweek vào tháng 10 rằng, xã hội Ukraine có "ý thức mạnh mẽ" rằng cuộc bầu cử mà một số người ở Ukraine muốn biện minh cho các thông tin dân chủ của mình "thực sự không phải là một ý tưởng hay".

Plokhy nói: "Trong điều kiện mà chính phủ kiểm soát truyền thông ở mức độ mà trước đây họ chưa từng kiểm soát, thì các cuộc bầu cử theo quan điểm đó sẽ không được tự do và công bằng". Ông nói thêm: "Chiến tranh hạn chế các quyền tự do của bạn, bao gồm cả các cuộc bầu cử tự do".

KMIS cho biết Zelensky "duy trì tính hợp pháp cao, điều này chắc chắn cần thiết để duy trì quyền kiểm soát các thể chế nhà nước trong giai đoạn khó khăn này và tiến hành các cuộc đàm phán khó khăn với các đối tác phương Tây".

Khi đánh giá về những phát hiện của viện Kiev, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ( ISW ) cho biết người Ukraine có lẽ lạc quan hơn vào tháng 12/ 2022 so với một năm sau đó vì đã giải phóng lãnh thổ bị chiếm đóng ở các tỉnh Kharkov và Kherson trong các hoạt động phản công thành công.

ISW cho biết những phát hiện này cho thấy Ukraine đang "trải qua những căng thẳng điển hình trong một xã hội đang phải chiến đấu trong một cuộc chiến phòng thủ mang tính sống còn".