Từ Hi Thái hậu chi tiền khủng làm 1 món đồ: Thứ bình dân ai cũng có!

Từ Hi Thái hậu (29/11/1835 - 15/11/1908) là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Dù không trở thành nữ hoàng đế như Võ Tắc Thiên nhưng bà vẫn nắm quyền lực lớn trong tay.

Điển hình là việc Từ Hi Thái hậu có thể phế truất hoàng đế và lập người khác làm vua theo ý muốn. Sau khi lên ngôi, tân vương hầu hết phải nghe theo sự sắp xếp của Từ Hi Thái hậu vì bà là người nắm thực quyền.

Là người phụ nữ quyền lực, Từ Hi Thái hậu gây chú ý với lối sống xa xỉ và có nhiều sở thích đặc biệt. Trong số này, thói quen sinh hoạt của bà khiến nhiều người tò mò và kinh ngạc khi tìm hiểu.

Dù sống vào giai đoạn lịch sử mà tập tục bó chân để có gót sen 3 tấc phổ biến nhưng Từ Hi Thái hậu không làm như vậy.

Thay vào đó, vị thái hậu quyền lực của nhà Thanh vô cùng trân trọng đôi chân của mình nên không muốn phần cơ thể này chịu bất cứ đau đớn nào.

Để đôi bàn chân được thoải mái nhất, Từ Hi Thái hậu đi tất làm từ tơ lụa mềm màu trắng. Mỗi đôi tất đều do những thợ may có tay nghề cao tỉ mỉ làm từng công đoạn.

Từ Hi Thái hậu đi tất làm từ tơ lụa mềm màu trắng. Ảnh: Sohu

Trong số này có việc những thợ may thêu những hoa văn, họa tiết tinh tế lên đôi tất. Thông thường, mỗi đôi tất mất khoảng 7 - 8 ngày để hoàn thành.

Theo một số nghiên cứu của giới chuyên gia, mỗi năm, Từ Hi Thái hậu chi khoảng 10 vạn lạng bạc để làm tất. Để hoàn thành số tất cho thái hậu cần tới 3.000 công thợ.

Dù tốn rất nhiều tiền và nhân lực để làm ra những đôi tất tuyệt đẹp như vậy nhưng Từ Hi thái hậu chỉ đi đúng một lần.

Mỗi ngày, Từ Hi thái hậu đều yêu cầu thay tất mới. Theo đó, không bao giờ bà đi đôi tất nào 2 lần. Điều này phần nào thể hiện lối sống xa xỉ, hoang phí của bà.