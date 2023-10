Tư lệnh Israel tuyên bố lạnh người với Hamas: Các người muốn địa ngục, các người sẽ thấy địa ngục!

Người Palestin kiểm tra thiệt hại sau cuộc tấn công của Israel vào nhà thời Hồi giáo Sousi ở thành phố Gaza hôm 9/10. Ảnh APA

Israel bắt đầu chiến dịch không kích quy mô lớn vào Dải Gaza bắt đầu hôm thứ Bảy 7/10 sau khi nhóm vũ trang Hamas bắn hàng nghìn tên lửa tấn công nước này.

Ngày 10/10 khi chiến dịch oanh tạc của Israel bước sang ngày thứ 4, Tư lệnh quân đội Israel và người đứng đầu Cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT), Thiếu tướng Ghassan Alian đã đưa ra lời đe dọa lời cảnh báo sắc lạnh đối với các chiến binh Palestine: “Sẽ không có điện và nước (ở Gaza), sẽ chỉ có sự hủy diệt. Các người muốn địa ngục, các người sẽ nhận được địa ngục".

Tuyên bố của Thiếu tướng Alian nhắc lại cảnh báo từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant một ngày trước đó rằng, ông “đã ra lệnh bao vây toàn bộ Dải Gaza. Không điện, không thức ăn, không gas, mọi thứ đều đóng cửa".

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã công bố kế hoạch trang bị vũ khí cho “các đội an ninh dân sự” Do Thái ở các khu vực Bờ Tây, Jerusalem và Palestine thậm chí tuyên bố "trọng tâm của chúng tôi là (tạo ra) thiệt hại chứ không phải độ chính xác" trong chiến dịch oanh tạc ở Gaza.

Ít nhất 200.000 người Gaza đã phải di tản do các cuộc không kích của Israel. Trong khi đó, Hamas tuyên bố đang giam giữ 130 con tin Israel ở Gaza. Số người chết ở Gaza đã vượt quá 770 người, với ít nhất 140 trẻ em và hơn 4.000 người bị thương do các cuộc không kích, theo nguồn tin y tế Palestine ở Gaza. Hơn chục người Palestine cũng đã bị bắn chết ở Bờ Tây, chủ yếu trong các cuộc đối đầu với lực lượng Israel. Israel tuyên bố đã tiêu diệt 1.500 tay súng Palestine bên trong lãnh thổ nước này. Đây có lẽ là những người đã vượt qua hàng rào của Israel ở biên giới Gaza vào sáng sớm thứ Bảy tuần trước. Nếu các con số là chính xác, điều đó sẽ nâng tổng số người Palestine thiệt mạng kể từ thứ Bảy tuần trước lên hơn 2.270 người.

Trong khi đó, số người chết ở Israel trong cuộc tấn công của Hamas đã vượt qua 900. Trong số 900 người thiệt mạng, quân đội Israel đã nêu tên 124 binh sĩ, trong khi cảnh sát đã liệt kê 41 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng. Dự kiến trong những ngày tới, số quân nhân và nhân viên an ninh Israel thiệt mạng trong chiến dịch sẽ tăng lên.

Vào tối thứ Hai 9/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một tuyên bố rằng “chúng tôi chỉ mới bắt đầu” và các hoạt động quân sự hiện tại của Israel ở Gaza sẽ “thay đổi Trung Đông”.

“Những gì Hamas trải qua sẽ cực khó khăn và khủng khiếp; chúng tôi đã tham gia chiến dịch và chúng tôi chỉ mới bắt đầu…”, ông Netanyahu nói khi nói chuyện với các thị trưởng địa phương ở miền nam Israel.

Sau một trong những đợt không kích ác liệt nhất vào Gaza hôm thứ Hai 9/10, Abu Obaida, người phát ngôn của cánh quân sự Hamas ở Gaza đã đưa ra một tuyên bố vào tối cùng ngày, đe dọa giết một con tin Israel nếu nước này tiếp tục nhắm mục tiêu vào thường dân Palestine “mà không báo trước”. Tuy nhiên, có thông tin rằng, Israel đã tuyên bố rằng chiến dịch không kích của nước này sẽ tiếp tục bất chấp Hamas đe dọa giết các con tin.