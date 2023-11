Tử vong khi xem show của Taylor Swift

Ana Clara Benevides, 23 tuổi, trở nên không khỏe tại sân vận động Nilton Santos, nơi tổ chức buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Taylor Swift. Thông tin này được T4F, đơn vị tổ chức sự kiện chia sẻ trên Instagram. Cô được nhân viên y tế chăm sóc ngay lập tức và sau đó chuyển đến trạm y tế tại chỗ, trước khi đưa đến Bệnh viện Salgado Filho, nơi cô qua đời.



Khoảng 60.000 người hâm mộ đã tập trung để thưởng thức buổi hòa nhạc bán cháy vé của Taylor Swift tại sân vận động. Nơi đây nằm xa những bãi biển lộng gió của Rio, phía trong một khu phố ở phía bắc thành phố. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Rio ghi nhận chỉ số nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay, khi kết hợp nhiệt độ và độ ẩm đạt mức 59,3 độ C.

Tử vong khi xem Taylor Swift hát

Tượng Chúa Kitô Cứu Thế tại Brazil được chiếu sáng với thông điệp chào mừng dành cho Taylor Swift. Ảnh: AP

Taylor Swift hiện đang tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới The Eras Tour với 6 buổi biểu diễn tại Brazil. Nữ ca sĩ đã bày tỏ sự đau buồn và gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của Benevides thông qua một bài đăng trên Instagram. Cô nói: “Tôi sẽ không thể nói về điều này từ sân khấu, vì tôi cảm thấy choáng ngợp vì đau buồn khi cố gắng nghĩ về nó”. Nữ ca sĩ cho biết, mình không bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra khi quyết định tổ chức chuyến lưu diễn đến Brazil.

Taylor Swift tiết lộ rằng, Benevides đã qua đời "trước buổi biểu diễn của tôi", nhưng bạn bè của Benevides nói với truyền thông địa phương là cô ấy đã bắt đầu cảm thấy mệt sau khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Bộ trưởng Tư pháp Brazil Flavio Dino đã kêu gọi một cuộc điều tra sau khi có báo cáo chưa được xác nhận về việc thiếu nước uống cho khán giả tại sân vận động. Ông nói trên Twitter: “Bộ luật Bảo vệ Người tiêu dùng yêu cầu các dịch vụ phải an toàn và phù hợp với sức khoẻ. Việc mọi người mệt mỏi, ngất xỉu và thậm chí tử vong vì không có nước uống là điều không thể chấp nhận được".

Trong buổi hòa nhạc, một số người hâm mộ đã bị mệt, khiến Taylor Swift phải gián đoạn buổi biểu diễn và yêu cầu nhóm sản xuất cung cấp nước cho những người cần.

Kiệt sức do nhiệt có thể bao gồm chóng mặt, nhức đầu, run rẩy và khát nước... thường rất nghiêm trọng và người bệnh sẽ hạ nhiệt trong vòng 30 phút. Tuy nhiên, say nắng, khi nhiệt độ cơ thể vượt quá 40,6 độ C, là một trường hợp cấp cứu y tế, có thể dẫn đến tổn thương nội tạng và tử vong.