Công an xác minh vụ bé gái 6 tuổi nghi bị cha dượng bạo hành ở Kiên Giang

Chiều 6/1, ông Trịnh Hoàn Cầu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin một bé gái nghi bị cha dượng bạo hành, đơn vị phối hợp với lực lượng Công an huyện Tân Hiệp để mời người đàn ông đó lên làm việc.

Hình ảnh cháu N được đăng trên Facebook với những vết thương nghi bị bạo hành. Ảnh: CTV

Đồng thời địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch, phân công các ngành, đoàn thể, cùng với ấp xuống hỗ trợ cho bé. Bước đầu, UBND xã đã cho người đưa bé N đến trạm y tế xã khám sức khỏe, hỗ trợ dụng cụ học tập và sữa uống cho bé...

Ông Cầu cũng thừa nhận, vụ việc do chính quyền địa phương phát hiện trễ nên bé N nghi bị cha dượng bạo hành dẫn đến nhiều thương tích.

Thông tin về vụ việc, thượng tá Nguyễn Văn Đủ, Trưởng Công an huyện Tân Hiệp cho hay, sau khi nắm thông tin, đơn vị đã làm việc với ông Ng. V. L (32 tuổi), ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị và bé Ng T. N (6 tuổi) theo quy trình. Hiện nay, Công an huyện Tân Hiệp đưa bé đi giám định tỷ lệ thương tật.

Theo Công an huyện Tân Hiệp, ông Ng. V. L và bà Ng. N. Q (30 tuổi, mẹ cháu N) sống chung như vợ chồng thời gian gần đây.

"Trước đó, chúng tôi thấy bé N bị thương ở trán nên mời bà Q lên làm việc, bà này nói bé bị té. Sau đó, mạng xã hội đăng tải bé N bị bạo hành thì lực lượng Công an vào cuộc và thu thập thông tin. Khi nào có kết quả giám định sẽ xử lý theo quy định"- thượng tá Nguyễn Văn Đủ nói.

Thông tin được đăng trên Facebook. Ảnh: CTV

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một bé gái bị người cha bạo hành nên hai mẹ con bỏ nhà ra đi. Sau đó, mẹ bé gặp rồi sống như vợ chồng với người khác (là ông Ng. V. L). Thế nhưng "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", mẹ con bé N về sống với L nhưng bị người đàn ông này đánh đập gấp bội...