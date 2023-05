Tung đội hình B, Man City vẫn nhẹ nhàng hạ Chelsea

Đội hình xuất phát:

Man City (4-3-3): Stefan Ortega; Kyle Walker, Manuel Akanji, Aymeric Laporte, Sergio Gomez; Rico Lewis, Kalvin Phillips, Phil Foden; Riyad Mahrez, Julian Alvarez, Cole Palmer.

Chelsea (3-4-1-2): Kepa Arrizabalaga; Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Wesley Fofana; Cesar Azpilicueta, Enzo Fernandez, Ruben Loftus-Cheek, Lewis Hall; Conor Gallagher; Kai Havertz, Raheem Sterling.

Ghi bàn: Julian Alvarez (12').

Julian Alvarez mở tỷ số ngay phút 12.

Do Man City đã chính thức giành chức vô địch Premier League nên HLV Pep Guardiola chỉ tung vào sân đội hình gồm phần lớn các cầu thủ dự bị. Mặc dù vậy, "The Citizens" vẫn dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt so với Chelsea. Phút thứ 3, Sergio Gomez dứt điểm chệch cột dọc khung thành thủ môn Kepa Arrizabalaga.

Phút 12, Cole Palmer thực hiện đường chuyền thuận lợi để Julian Alvarez xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Kepa, mở tỷ số cho Man City.

Trước sức ép không ngớt của Man City, Chelsea buộc phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút 15, đội chủ sân Etihad tạo ra tình huống sóng gió trước khung thành Kepa nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Riyad Mahrez lại không thành công.

Trong bối cảnh thi đấu lép vế, Chelsea luôn bế tắc mỗi khi họ có cơ hội tổ chức phản công. Phút 24, Phil Foden chuyền bóng vào trong vòng cấm để Cole Palmer tung ra cú dứt điểm loại bỏ thủ thành Kepa nhưng Trevoh Chalobah đã phá bóng trước vạch vôi để giải nguy cho Chelsea.

Đến phút 33, Chelsea mới tạo ra được cơ hội ngon ăn đầu tiên. Đáng tiếc là Raheem Sterling lại không thể chiến thắng được thủ thành Stefan Ortega trong tư thế đối mặt. 3 phút sau, Conor Gallagher có pha đánh đầu dội cột dọc khung thành Man City.

Man City nhẹ nhàng giành 3 điểm. Ảnh: Getty.

Quãng thời gian cuối hiệp thi đấu thứ nhất, tốc độ diễn ra khá chậm rãi. Phút 43, Kalvin Phillips tung ra cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Chelsea.

Sang hiệp hai, lối chơi của Chelsea khởi sắc hơn so với hiệp 1. Phút 51, Lewis Hall đi bóng bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa đi trúng vị trí thủ môn Stefan Ortega.

Phút 58, Riyad Mahrez treo bóng từ quả đá phạt bên cánh trái vào trong vòng cấm để Kalvin Phillips đánh đầu dội cột dọc khung thành thủ môn Kepa. Đúng 1 phút sau, Chelsea đáp trả bằng cú dứt điểm của Lewis Hall nhưng không chiến thắng được thủ thành Stefan Ortega.

Sau đó, Man City đã giành lại quyền kiểm soát thế trận. Phút 71, Lewis Hall trượt chân giúp Riyad Mahrez xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngang loại bỏ thủ môn Kepa tạo điều kiện để Julian Alvarez dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài Michael Oliver quyết định không công nhận bàn thắng vì Mahrez đã để bóng chạm tay trước khi kiến tạo cho Alvarez.

Về cuối trận, HLV Pep Guardiola lần lượt tung 3 trụ cột Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Rodri vào sân. Bên phía Chelsea cũng thực hiện khá nhiều sự điều chỉnh nhân sự nhưng không mang lại hiệu quả. Do đôi bên không thể tận dụng được những cơ hội mà mình tạo ra nên kết quả 1-0 nghiêng về Man City được giữ nguyên đến khi trọng tài Oliver nổi hồi còi kết thúc 90 phút.

Sau trận này, Man City có 88 điểm sau 36 trận, bỏ xa Arsenal tới 7 điểm dù họ thi đấu ít hơn 1 trận. Trong khi đó, Chelsea rớt xuống vị trí thứ 12 khi chỉ có 43 điểm qua 36 trận.

Kết quả vòng 37 Premier League. Ảnh: Bongdaso.