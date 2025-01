Ngày 2/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng có Công văn gửi Trưởng Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra các trận chung kết bóng đá Asean Cup 2024.



Công văn nêu rõ: Lúc 20 giờ các ngày 2 và 5/1 (thứ Năm, Chủ nhật) sẽ diễn ra các trận thi đấu bóng đá chung kết Asean Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Dự báo sau các trận đấu, một số thanh, thiếu niên lợi dụng các hoạt động cổ vũ, mừng chiến thắng để tổ chức đua xe trái phép, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, chạy xe bằng một bánh... gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, gây rối trật tự công cộng...



Để bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra các trận thi đấu chung kết, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức trực chiến 100% quân số đối với các lực lượng. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường, xã phụ trách địa bàn cấp xã và CBCS khác) bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng, chỉ huy, điều khiển giao thông tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm, phức tạp, tạo điều kiện để người dân tham gia giao thông an toàn và thuận lợi.



Tổ chức nắm chắc tình hình có liên quan, nhất là trên không gian mạng để huy động tối đa các lực lượng. Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn phải báo cáo Trung tâm Thông tin chỉ huy kích hoạt Phương án phòng, chống đua xe đã được phê duyệt. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại phương án triển khai theo điều hành của Trung tâm Thông tin chỉ huy, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự.