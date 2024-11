Tuyển sinh đại học năm 2025: Nhiều trường xét thêm khối C, dự đoán điểm chuẩn có tăng cao?

Các trường đại học tuyển sinh thêm khối C

Tuyển sinh đại học năm 2025 hứa hẹn sẽ có một số thay đổi khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó một số ngành ở một số trường bổ sung thêm khối C trong xét tuyển.

Cụ thể, mới đây Trường Đại học Công thương TP.HCM (HUIT) xét tuyển thêm 5 tổ hợp mới, trong đó 4 tổ hợp khối C. Thay đổi này nhằm tạo điều kiện cho những thí sinh có nền tảng khối C tiếp cận nhiều ngành, nghề của trường. Điều này không chỉ mở ra thêm nhiều cơ hội cho thí sinh mà còn giúp nhà trường chọn lọc được những sinh viên có năng lực và nền tảng phù hợp với từng ngành học.

Các tổ hợp được bổ sung là C00 (Văn, Sử, Địa), C01 (Văn, Toán, Lý), C02 (Văn, Toán, Hóa), C14 (Toán, Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật), chủ yếu thuộc nhóm luật, quản trị kinh doanh, khách sạn. Ngoài ra, trường cũng thêm tổ hợp khác gồm ba môn Toán, Tin học và Tiếng Anh. Đây là tổ hợp lần đầu xuất hiện, do chương trình giáo dục phổ thông mới có môn Tin học. Trường dùng tổ hợp này để xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin và Khoa học dữ liệu.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Dự kiến trường dành tối đa 20% chỉ tiêu để xét điểm học bạ trong năm tuyển sinh 2025, giảm 10% so với năm 2024. Trường dự kiến tiếp tục dành 50-60% chỉ tiêu cho xét tuyển bằng điểm tốt nghiệp THPT năm 2025. Số chỉ tiêu còn lại sẽ dành cho xét tuyển thẳng; xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM; xét tuyển điểm đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Trước đó, một số trường đã sử dụng khối C cho các ngành kỹ thuật, kinh tế, y dược. Trường Đại học Bình Dương, hàng loạt ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, luật kinh tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đều mở rộng tuyển cả thí sinh khối C00.

Năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 17 ngành, trong đó có điểm mới là xuất hiện tổ hợp C00 (văn, sử, địa) khi xét tuyển vào ngành Tâm lý học. Đặc biệt, có đến 19/178 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng vào trường là những học sinh đạt giải Nhất, Nhì tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn, sử, địa.

Những mùa tuyển sinh trước, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) sử dụng tổ hợp khối C00 (văn - sử - địa), C19 (văn - sử - giáo dục công dân), C20 (văn - địa lý - giáo dục công dân) được sử dụng phổ biến để tuyển sinh vào các ngành kỹ thuật.

Trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Công nghệ kỹ thuật xây dựng tuyển sinh khối C00; ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô, Công nghệ chế tạo máy tuyển khối C19; Công nghệ thông tin tuyển cả hai khối C00, C20; các ngành kinh tế như Kế toán, Tài chính ngân hàng vốn đòi hỏi khả năng tính toán cho phép thí sinh dùng tổ hợp C00 để xét tuyển. Thậm chí, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học cũng sử dụng tổ hợp xét tuyển với phần lớn môn xã hội là văn - sinh - sử; Công nghệ thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật môi trường tuyển sinh tổ hợp văn - hóa - sử.

Khối C lên ngôi trong mùa tuyển sinh năm 2025?

Mặc dù là ngành có thêm các trường dự kiến sử dụng khối C để xét tuyển đại học năm 2025 nhưng không phải là lý do để khối thi này cao điểm.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Ths Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công thương TP.HCM cho biết: "Nhà trường chỉ tuyển khối C cho các ngành thuộc nhóm du lịch và dịch vụ, như quản trị khách sạn, quản trị du lịch và lữ hành, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, ngành Luật kinh tế với chỉ tiêu dự kiến khoảng 600 - 700 sinh viên.

Tôi cho rằng điểm khối C sẽ vẫn cao như năm ngoái chứ không cao hơn đâu. Qua theo dõi các Trường THPT ở gây, tôi thấy là thí sinh năm nay có xu hướng theo các khối tự nhiên, tức là các khối A, D... nhiều hơn khối C. Có lẽ do năm ngoái điểm của khối C cao nên học sinh ngại".

Ths Sơn cũng tư vấn cho thí sinh: "Việc đầu tiên và quan trọng là thí sinh nên tìm hiểu kỹ thông tin về các ngành học, trường đại học, điểm chuẩn các năm trước và cơ hội nghề nghiệp. Đảm bảo rằng ngành học phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng tương lai của bản thân.

Thứ hai là kiểm tra kỹ yêu cầu xét tuyển của từng trường, bao gồm các tiêu chí về học bạ, điểm thi, hoặc chứng chỉ bổ sung. Đừng để sai sót trong hồ sơ làm mất cơ hội của mình. Và đặc biệt là sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ và tránh căng thẳng. Tự tin với kiến thức đã chuẩn bị và nếu cần, hãy tham khảo thêm ý kiến của thầy cô hoặc người đi trước".

Đồng quan điểm, thầy Nguyễn Xuân Hảo, giáo viên Văn, Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông, Hà Nội cũng nhận định năm nay điểm chuẩn khối C có thể giảm vì điểm Văn dự kiến sẽ thấp hơn. Lý do là ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nên học sinh cảm thụ trong thời gian ngắn chắc không tốt ngay được. Thấy Hảo đưa ra lưu ý, học sinh cần tập trung vào kỹ năng khi học môn văn; nhất là kỹ năng khai thác ngữ liệu và kỹ năng viết bài. Các em cũng cần bám vào đặc trưng thể loại, thường xuyên luyện đề để bước vào phòng thi tự tin nhất.