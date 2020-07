Tuyên truyền dễ hiểu, nhà nông nắm rõ luật pháp

Yên tâm sản xuất

Triển khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã ký kết Chương trình phối hợp số 01 "Trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng".

Chương trình phối hợp tập trung 3 nội dung: Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để nâng cao hiểu biết của hội viên, nông dân; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân.

Hội viên, nông dân tỉnh Sóc Trăng thường xuyên tham gia các hội thi tìm hiểu pháp luật. Ảnh: K.N

"Với việc tổ chức các hội thi, việc tiếp cận các nội dung được cụ thể, đơn giản hóa gắn với tình hình thực tế cuộc sống. Hội đánh giá chung về kiến thức pháp luật của nông dân, hội viên ngày càng được nâng cao". Ông Phạm Chí Nguyện – Chủ tịch Hội ND tỉnh Sóc Trăng

Trong 5 năm qua, với vai trò của mình, Hội ND các cấp Sóc Trăng đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức được trên 3.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật cho hơn 75.000 lượt cán bộ, hội viên tham dự.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu về các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân như.

Là 1 trong những hội viên nông dân thường xuyên tham gia các buổi tuyên truyền do Hội ND tổ chức, anh Võ Thành Tâm ở khóm 5, phường 8 (TP. Sóc Trăng) bày tỏ: "Nhờ được tham gia các các buổi tuyên truyền, tôi và các hội viên, nông dân nắm rõ và chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Gần đây nhất là tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, tôi và các hội viên, nông dân đã được tổ chức Hội ND, chính quyền địa phương tuyên truyền nên yên tâm lao động, sản xuất".

Để nông dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo, các cấp Hội ND Sóc Trăng tích cực đổi mới, sáng tạo trong việc tuyên truyền pháp luật. Theo đó, hình thức tuyên truyền pháp luật đa dạng, phong phú trong các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa, các hội thi...

Ông Phạm Chí Nguyện – Chủ tịch Hội ND tỉnh Sóc Trăng cho biết: "Trong 5 năm qua, Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 29 hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật", "Hội thi tuyên truyền viên giỏi" với 3.870 cán bộ, hội viên tham gia và cổ vũ".

Nâng cao năng lực cán bộ hội

Thời gian qua, Hội ND Sóc Trăng đã thành lập được 16 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", nâng tổng số hiện có 89/108 cơ sở có câu lạc bộ, thu hút 2.627 thành viên tham gia.

Hội ND các cấp tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương kiện toàn đội ngũ hòa giải cơ sở để tập trung, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải từ cấp cơ sở.

Trong 5 năm từ 2015 - 2019, Hội ND các cấp đã phối hợp với ngành tư pháp tổ chức đươc 189 buổi tập huấn nghiệp vụ hòa giải và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho trên 10.000 hòa giải viên là Ban Chấp hành Hội ND cơ sở và hội viên nông dân tiêu biểu tham gia.

Hội ND các cấp phối hợp các ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp nhận 7.944 đơn yêu cầu hòa giải, tham gia hòa giải thành 6.108, tỷ lệ hòa giải thành đạt 77%. Hội ND các cấp đã cùng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức tiếp công dân 3.309 lượt với 9.808 lượt người; phối hợp ngành chức năng tiếp nhận 1.575 đơn khiếu nại, tố cáo (trong đó, thuộc thẩm quyền 1.180 đơn, không thuộc thẩm quyền 395 đơn, tham gia giải quyết thành 1.177 đơn, chưa giải quyết 3 đơn).