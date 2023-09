Tỷ giá USD hôm nay 8/9: USD Index cán mốc 105, trong nước "nóng" trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 8/9: Chỉ số USD Index đã chính thức cán mốc 105

Trên thị trường thế giới, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 104,870 theo ghi nhận vào 8:00 phút sáng (ngày 8/9, giờ Việt Nam), thay đổi không đáng kể so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Trước khi có điều chỉnh, chỉ số DXY đã đạt 105,027.

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD tiếp đà tăng vào phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng yên Nhật chạm mức thấp nhất trong 10 tháng, và đồng Euro và đồng bảng Anh cũng chạm đáy ba tháng, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ, bất chấp việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Một loạt dữ liệu mới công bố đã chứng minh một nền kinh tế Mỹ bền vững xét về tổng thể. Brad Bechtel, người đứng đầu bộ phận ngoại hối toàn cầu tại Jefferies ở New York, cho biết: “Tất cả là do sự vượt trội của Mỹ về mặt kinh tế so với các quốc gia khác. Điều đó tiếp tục là chất xúc tác lớn cho đồng bạc xanh”.

Dữ liệu kinh tế mới cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tiểu bang đã bất ngờ giảm xuống 216.000 trong tuần trước. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới sẽ tăng lên 234.000 trong tuần trước.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá hơn 40% khả năng Fed sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 11, và sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này.

Đồng USD trong nước đồng loạt đi lên

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng ngày 8/9 ở mức 23.993 VND/USD, bất ngờ tăng 14 đồng so với ngày hôm qua.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán hiện ở mức: 23.400 - 25.127 VND/USD.

Tại thị trường tự do, giá USD hiện ở mức 24.100 - 24.180 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD mua/bán được Vietcombank niêm yết ở mức 23.900 - 24.240 VND/USD, tăng 20 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Tại VietinBank, chiều mua vào đang niêm yết tại 23.900 VND/USD (tăng 25 đồng) và chiều bán đang ở 24.240 VND/USD (tăng 25 đồng).

Hay tại BIDV đang niêm yết ở mức 23.910 - 24.210 VND/USD.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra đang ở mức: 24.424 đồng – 26.995 đồng.

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Vietcombank: 25.373 đồng – 26.525 đồng; VietinBank: 25.405 đồng – 26.515 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng ở kỳ hạn qua đêm đang ở mức 0,18%, giảm 0,01 điểm % so với ngày hôm qua

Các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng hiện đang niêm yết ở mức 0,35% ;1,38% và 3,29%.

Giá vàng hôm nay 8/9

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1918 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá kim loại quý suy giảm do chịu áp lực bán trong bối cảnh vàng thiếu các yếu tố hỗ trợ, ảnh hướng đến xu hướng tăng giá.

Trong nước, vàng SJC ở khu vực Hà Nội đang mua vào mức 67,90 triệu đồng/lượng và bán ra mức 68,65 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua. Tại khu vực TP.Hồ Chí Minh đang mua vào thấp hơn Hà Nội 100.000 đồng/lượng và bán ra cũng thấp hơn 150.000 đồng/lượng.

Vàng PNJ đang mua vào ở mức 56,15 triệu đồng/lượng và 57,20 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng SJC bán tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 68,06 triệu đồng/lượng mua vào và 68,64 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng thương hiệu Vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết 56,33 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 57,18 triệu đồng/lượng.