Tỷ giá USD/VND lập kỷ lục, giá vàng giảm "sốc": Điều gì đang xảy ra?

Tỷ giá USD/VND chợ đen thiết lập kỷ lục

Sáng nay (19/7), tỷ giá trung tâm niêm yết ở mức 23.224 VND/USD, giảm 21 đồng so với phiên liền trước. Như vậy, phiên điều chỉnh này đã chấm dứt đà tăng liên tiếp của tỷ giá trung tâm đã được duy trì trong 5 phiên trước đó.

Nguồn: SBV

Tại Vietcombank, giá mua/bán USD đầu giờ sáng nay chưa có điều chỉnh so với chốt phiên chiều qua. Tuy nhiên, Vietcombank đã tăng 30 đồng ở cả hai chiều mua – bán so với cùng thời điểm của phiên giao dịch sáng qua. Hiện giá USD mua bán được Vietcombank niêm yết ở mức 23.310 – 23.590 đồng/USD.

Tương tự, tỷ giá USD/VND tại VietinBank đã tăng 22 đồng ở cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng hôm qua (18/7).

Sacombank đang niêm yết USD ở mức 23.325 – 23.880 đồng/USD, tăng 13 đồng ở mỗi chiều.

Với mức giá niêm yết ở thời điểm hiện tại, có thể thấy tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng đang đứng ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2020 khi ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng cũng đã chạm mức 23.400 đồng/USD – tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng vọt trên 2,85%.

Thậm chí, tỷ giá USD trên thị trường tự do còn có đà bứt tốc mạnh hơn trong thời gian gần đây và chính thức vọt lên mốc 24.700 đồng/USD trong phiên giao dịch hôm qua (18/7).

Tuy có điều chỉnh nhẹ, song trong đầu giờ sáng nay tỷ giá tự do vẫn đang được niêm yết phổ biến quanh mức 24.520 đồng/USD (mua vào) và 24.670 đồng/USD (bán ra), tăng 240 đồng chiều mua và 360 đồng chiều bán so với phiên cuối tuần trước. Trong tuần liền trước, tỷ giá trên thị trường tự do đã tăng mạnh 300 đồng/USD.

"Sững sờ" khi giá vàng giảm "sốc", Website công ty vàng SJC không thể truy cập

Ngược với mốc kỷ lục của tỷ giá USD/VND, giá vàng lại khiến nhà đầu tư "ngã ngửa" khi chỉ trong một ngày, giá vàng SJC "bốc hơi" hơn 3 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng ngày 18/7, vàng SJC được niêm yết tại 66,9 - 67,52 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đến 16h, giá vàng bốc hơi 5,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,7 triệu đồng/lượng (bán ra) so với thời điểm đầu giờ sáng – mức giảm sâu kỷ lục của giá vàng.

Kết thúc phiên giao dịch (17h), giá vàng SJC giao dịch tại 63,5 - 64,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 3,02 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên ngày 19/7.

Vào 9h sáng nay (19/7) trang mạng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thể truy cập được sau phiên "sập sàn" của giá vàng SJC.

Còn theo giá vàng SJC được niêm yết tại Doji, giá mua/bán tiếp tục lùi sâu về 61,5 triệu và 64 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 2 triệu đồng (mua vào) và 500 đồng/lượng (bán ra).

Theo quan sát, giá vàng miếng lao dốc đột ngột trong phiên 18/7 khi thị trường xuất hiện lực bán mạnh, có thể xuất phát từ những đơn vị nắm giữ vàng trên thị trường.

Có ý kiến lại cho rằng, giá vàng bị tác động có thể là do có sự can thiệp của cơ quan quản lý, cụ thể là Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, cũng không loại trừ khả năng các ngân hàng thương mại và nhà đầu tư bán ra lượng lớn vàng để cơ cấu lại danh mục tài sản trước xu hướng đồng USD ngày càng mạnh lên.