U17 Việt Nam thắng CLB Đức, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ bất ngờ

ĐT U17 Việt Nam thắng cách biệt 2 bàn

Trước trận giao hữu với các cầu thủ của dự án FC Koln International tại Đức, U17 Việt Nam đã trải qua 2 trận giao hữu hoà U16 Dortmund 2-2 và thua thua U16 Eintracht Frankfurt 0-3.

Đó là lý do các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã tỏ rõ khát khao tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Đức nằm trong khuôn khổ dự án "Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức" do Next Media tổ chức, với sự phối hợp của VFF và Bundesliga.

U17 Việt Nam (áo đỏ) đã thắng các cầu thủ của dự án FC Koln International 3-1. Ảnh: VFF

Cả 2 đội hai đội đã nhập cuộc đầy quyết tâm chứng tỏ khả năng với những pha "ăn miếng trả miếng" ở cả 2 phần sân.

Trong một tình huống bóng bật ra ngoài vòng cấm, Long Vũ đã bắt vô-lê đẹp mắt đưa ĐT U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Hưng phấn, tự tin sau bàn mở tỷ số, U17 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương với những pha phối hợp nhóm ăn ý.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Công Phương dứt điểm gia tăng cách biệt 2-0 cho U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam và các cầu thủ của dự án FC Koln International chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VFF

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ của dự án FC Koln International đẩy cao đội hình tấn công và đã tìm được bàn gỡ 1-2 sau sai lầm trong hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam.

Khoảng thời gian sau đó, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận và Văn San đã ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết mục đích chính của trận đấu này là để các cầu thủ U17 Việt Nam làm quen với điều kiện thi đấu khắc nghiệt, từ đó tôi luyện bản lĩnh, ý chí thi đấu.



Sau 2 tuần tập huấn tại Dortmund và Frankfurt, U17 Việt Nam đã có sự tiến bộ nhất định. Khả năng phối hợp, gây sức ép và nền tảng thể lực đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn còn sai sót và cần sớm điều chỉnh trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, ngày mai (7/4), U17 Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu với U16 Koln.