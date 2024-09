U22 Việt Nam thua 0-2 trước U22 Uzbekistan

Trước trận đấu, trời đổ mưa như trút nước do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, khiến giờ bóng lăn bị trễ hơn so với lịch thi đấu. Rất may cơn mưa không kéo dài và trận đấu đã có thể tiến hành sau 30 phút chờ đợi.

Trời đổ cơn mưa lớn trước trận đấu.

Với đội hình được làm mới, trong đó có 8 sự thay đổi so với trận ra quân gặp chủ nhà U22 Trung Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam nhập cuộc rất quyết tâm. Các cầu thủ được trao cơ hội vào sân cũng nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Tuy vậy, tình huống trọng tài thổi penalty ở phút 17 khi xác định hậu vệ U22 Việt Nam phạm lỗi với cầu thủ đội bạn trong vòng cấm đã khiến cục diện trận đấu thay đổi. Sau bàn mở tỷ số từ chấm 11m, đội tuyển U22 Uzbekistan có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, sau cú sút xa của một cầu thủ áo xanh ở phút 25.

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục có thêm thử nghiệm về nhân sự với 3 sự thay đổi người, trong đó sự góp mặt của những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Đình Bắc, Đức Việt, Thanh Nhàn đã giúp U22 Việt Nam chơi khởi sắc hơn và tạo được một số cơ hội. Tuy nhiên các chân sút lại không thể tận dụng để chuyển hoá thành bàn, qua đó đành chấp nhận kết quả thua 0-2.

Lý giải về quyết định thay mới đội hình thi đấu của U22 Việt Nam trong trận đấu này, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam đa phần ít được thi đấu giải trong nước và quốc tế, nên việc điều kiện cho tất cả các cầu thủ đều cơ hội vào sân là điều cần thiết nhằm xây dựng lực lượng giàu kinh nghiệm trận mạc cho đội tuyển U23 Việt Nam hướng tới các giải đấu chính thức trong năm 2025 sắp tới. HLV Đinh Hồng Vinh cũng chia sẻ thêm, việc đưa ra nhiều thử nghiệm về nhân sự có thể khiến đội tuyển không đạt được kết quả tốt về mặt thành tích, tuy vậy BHL vẫn chấp nhận bởi mục đích chính của U22 Việt Nam khi tham dự giải giao hữu này là đào tạo cầu thủ cho đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia.

Ở lượt trận đấu cuối tại giải CFA Team China 2024, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Malaysia.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam: Văn Bình (GK), Tuấn Phong, Hiểu Minh, Nhật Minh, Hồng Phúc, Thái Sơn, Đức Phú, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Quốc Việt, Ngọc Sơn.