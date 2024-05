Ukraine cấm các hiệu cầm đồ nhận máy bay không người lái

Các quân nhân Ukraine chuẩn bị cho chuyến bay thực hiện nhiệm vụ của máy bay không người lái 6 cánh Vampire. Ảnh AFP

Theo một tuyên bố trên trang web của cơ quan quản lý, các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác hiện bị cấm thực hiện các giao dịch với những cá nhân nộp "các mặt hàng được phân loại là hàng hóa có công dụng kép" làm tài sản thế chấp.



Lệnh cấm được cho là giải quyết các vấn đề do quân nhân Ukraine nghiện cờ bạc gây ra. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đưa ra một loạt hạn chế đối với các sòng bạc internet vào ngày 20/4 nhằm hạn chế hoạt động cờ bạc trong quân đội. Các biện pháp do Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine phát triển, bao gồm việc buộc các sòng bạc trực tuyến cắt giảm thời gian và số tiền có thể chi tiêu, cũng như cấm sử dụng nhiều tài khoản. Cơ quan giám sát truyền thông điện tử của chính phủ cũng được thiết lập để chặn tất cả các trang web cấp quyền truy cập bất hợp pháp vào hoạt động này.

NBU chỉ rõ rằng lệnh cấm, có hiệu lực vào thứ Bảy (4/5), được đưa ra nhằm hỗ trợ các biện pháp nhằm "chống lại hậu quả tiêu cực của việc đánh bạc trên Internet". Cơ quan quản lý giải thích mục đích là nhằm tăng cường an ninh và ổn định của hệ thống ngân hàng trong thời kỳ thiết quân luật, điều mà Tổng thống Vladimir Zelensky tuyên bố sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga được triển khai vào ngày 24/2/2022.

Cơ quan truyền thông địa phương "Strana" cho biết, chính quyền nước này có lẽ đã ghi nhận các trường hợp binh lính cầm đồ hàng hóa đa dụng để vay tiền và đánh bạc bằng tiền đó. "Các ngân hàng không chấp nhận tài sản thế chấp như vậy khi cho vay, không giống như các hiệu cầm đồ. Họ có thể đánh giá máy bay không người lái như một loại hàng hóa và cấp một khoản vay tiền mặt đối với tài sản thế chấp đó. Ngân hàng Quốc gia Ukraine dường như muốn chủ động và đưa ra lệnh cấm toàn diện", một nguồn tin tại một trong các ngân hàng Ukraine nói với giới truyền thông.