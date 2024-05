Ukraine đang gặp nguy hiểm

Một chỉ huy đơn vị lựu pháo Ukraine đang bắn về phía quân Nga ở Kharkov hôm 21/5. Ảnh: Reuters.

Trong bài viết trên Guardian, tác giả cho biết đã đến thăm Ukraine và nhận thấy không khí ở Ukraine những ngày này thật u ám. Số thương vong cứ thế tăng lên. Những người phụ nữ đau buồn ngồi khóc thương trong các nghĩa trang bên mộ của con trai họ. Các chuyên gia y tế ước tính rằng ít nhất một nửa dân số Ukraine đang mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương ở một mức độ nào đó.

Theo Guardian, lực lượng của Tổng thống Vladimir Putin đang tiến về phía trước, tận dụng lợi thế về quân số và khai thác sự chậm chạp của phương Tây trong việc cung cấp đạn dược và phòng không. Phía Nga đã mở một mặt trận mới ở phía bắc Kharkov, gần biên giới Nga. Người ta lo ngại rằng lực lượng Nga giờ đây sẽ tiến vào chỉ cách thành phố bị bao vây một tầm pháo, trong khi thành phố Kharkov đang bị tấn công bởi tên lửa, máy bay không người lái và bom lượn của Nga.

Mục đích chính của Nga dường như là kéo dài tuyến tiền tuyến dài khoảng 1.000 km để khi Ukraine chuyển quân sang bảo vệ Kharkov, quân đội của Putin có thể tiến về phía đông, chiếm thêm các tỉnh Donetsk và Luhansk mà ông tuyên bố là một phần không thể thay đổi được của Liên bang Nga. Tác giả cho biết: "Một chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng đây là "thời điểm nguy hiểm" đối với Ukraine".

Bài báo dẫn lời Thiếu tá Andriy Pidlisnyi, một tiểu đoàn trưởng đã phục vụ tại ngũ kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, nói rằng tâm trạng trong quân đội của ông là "không tốt", và hiện giờ không đủ binh lính để chiến đấu. Một đạo luật gây tranh cãi gay gắt nhằm giảm tuổi nhập ngũ xuống 25 cuối cùng đã có hiệu lực vào tuần trước, nhưng bất nơi nào cũng có những câu chuyện về thanh niên Ukraine cố gắng trốn tránh quân dịch.

Các cuộc tấn công trên không của Nga đã phá hủy gần một nửa công suất sản xuất năng lượng của đất nước. Ngay cả bây giờ, vào mùa hè, người dân vẫn thường xuyên bị cắt điện. Một chuyên gia ước tính rằng, với công suất hiện tại, nhiều người Ukraine có thể bị cắt điện tới 12 giờ mỗi ngày vào mùa đông tới – và mùa đông ở đây rất lạnh.



Cũng theo tác giả, ở Ukraine sự tức giận ngày càng tăng đối với phương Tây vì không hành động đủ và đủ nhanh để giúp đất nước có thể tự vệ. Một bộ trưởng cấp cao của chính phủ nói rằng Quốc hội Mỹ "sẽ không bao giờ được người dân Ukraine tha thứ" vì sự chậm trễ vô tận trong việc bỏ phiếu vòng ủng hộ mới nhất cho Ukraine.

Ngoài ra còn có sự bất mãn dai dẳng với thành tích của Tổng thống Volodymyr Zelensky, người kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20 tháng 5 nếu đất nước không bị thiết quân luật, và đặc biệt là với chính quyền do Andriy Yermak đứng đầu. Một số nguồn tin riêng biệt nói với tác giả bài báo rằng Zelenskiy, cựu ngôi sao truyền hình, luôn nghiên cứu một cách ám ảnh về sự ủng hộ dành cho mình – và sự ủng hộ đó đang dần giảm xuống.

Một lời chỉ trích mà tác giả của Guardian nghe đi nghe lại nhiều lần là Zelensky tiếp tục nuôi dưỡng những hy vọng viển vông về một chiến thắng hoàn toàn - tức là tái chiếm toàn bộ lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine ở biên giới năm 1991, bao gồm cả Crimea.

Ngay cả các quan chức cấp cao cũng đưa ra một định nghĩa thận trọng hơn về chiến thắng. "Về mặt công khai, tôi ủng hộ những gì tổng thống nói," một người nói với tác giả. "Một cách không công khai, tôi nghĩ chúng ta nên tồn tại như một quốc gia phương Tây độc lập có khả năng phát triển." Và mọi người đều vô cùng lo lắng về việc Donald Trump sẽ làm gì nếu tái đắc cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11.

Dưới áp lực của những mất mát khủng khiếp, kiệt sức, chấn thương và lo ngại về việc sự hỗ trợ của phương Tây ngày càng suy giảm, dư luận cũng đã thay đổi một chút. Vào cuối năm ngoái, Viện Xã hội học Quốc tế Kiev đã đưa ra cho những người trả lời hai lựa chọn về những gì Ukraine nên làm nếu "phương Tây cắt giảm đáng kể viện trợ".

Phần lớn, tương đương 58% cho rằng đất nước nên tiếp tục chiến đấu, ngay cả với "những rủi ro đối với các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát". Tuy nhiên, 32% thích lựa chọn thứ hai: "Chiến sự chấm dứt với sự đảm bảo an ninh nghiêm túc từ phương Tây, nhưng việc giải phóng các vùng lãnh thổ (do Nga chiếm đóng) sẽ bị hoãn lại trong tương lai vô thời hạn".

Vì vậy Ukraine đang ở thế nguy hiểm - tác giả viết. Ukraine không thể tự mình đánh bại một đối thủ lớn hơn. Hiện tại, họ cần sự hỗ trợ quân sự ngày càng mạnh mẽ hơn từ phương Tây để có thể khiến Putin rơi vào tình thế nguy hiểm. Khi đó và chỉ khi đó Ukraine mới có thể đạt đến một kết quả mà đa số người dân nước này coi là chiến thắng còn hầu hết người Nga coi là thất bại. Đó cũng có thể là mục tiêu của phương Tây.