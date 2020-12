Vai diễn khác lạ của Châu Tấn trong phim mới về đề tài tội phạm

Vừa trải qua sóng gió ly hôn, vai diễn mới của Châu Tấn trong bộ phim "Đi trong biển hận" của đạo diễn Cao Bá Bình xem ra càng được khán giá háo hức chờ đợi bởi tin tưởng vào thành công của tác phẩm điện ảnh hấp dẫn này.

Áp phích quảng cáo phim "Đi trong biển hận". (Ảnh: Ifeng)

Phim "Walking in the Sea of Wrath" (tạm dịch "Đi trong biển hận") của đạo diễn Cao Baoping (Cao Bá Bình) sẽ ra mắt công chúng vào mùa hè 2021, với hai ngôi sao Châu Tấn và Huang Bo (Hoàng Bột) đóng vai chính.

Theo các báo Ifeng và Lujuba, đây là tác phẩm thứ ba và cũng là mới nhất tiếp nối "Scorching Heart Series" (Loạt phim Trái tim thiêu đốt) sau hai phần đầu là "Scorching Sun" (Mặt trời thiêu đốt) và "She Killed" (Cô ta đã giết), được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Lao Huang (Lão Hoàng).

Với tài năng diễn xuất thiên bẩm, Châu Tấn được mệnh danh là "Thiên tài diễn xuất", "Nàng Thơ của Điện ảnh Trung Hoa"… diễn xuất của cô cũng được đánh giá là có chiều sâu nhất trong Tứ Đại Hoa Đán. (Ảnh: lujuba)

Thông qua vụ án sát hại một cô gái trẻ, phim dần hé lộ sự thật ẩn giấu sau hai gia đình nghi phạm và nạn nhân. Trong phim này lần đầu tiên Hoàng Bột kết hợp cùng Châu Tấn, cũng là lần đầu cả hai vào vai những bậc cha mẹ "người lớn": cha của nạn nhân do Hoàng Bột thủ vai và mẹ của nghi phạm do Châu Tấn hóa thân, đã cùng lột trần sự thật "trên con đường báo thù" trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Năm 2008 vai diễn của Châu Tấn trong bộ phim "Li Mi's Conjecture" (tạm dịch "Phỏng đoán của Li Mi") cũng do Cao Bá Bình đạo diễn đã được các fan hâm mộ điện ảnh coi là tác phẩm kinh điển. Lần này cả hai cùng hợp tác trở lại sau 12 năm.

"Đi trong biển hận" là tác phẩm thứ ba và cũng là mới nhất tiếp nối "Scorching Heart Series". (Ảnh: lujuba)

Cao Bá Bình được coi là đạo diễn hàng đầu trong dòng phim nói tiếng Trung Quốc về chủ đề tội phạm. Ông luôn tuân thủ nguyên tắc tự làm phim và tuy năng suất không cao, nhưng chỉ cần có tác phẩm ra mắt là lập tức gây tiếng vang lớn.

Trước đó những diễn viên đóng vai chính trong các phim của đạo diễn Cao Bá Bình đã đoạt những giải thưởng "nặng ký" tại các liên hơn phim trong nước và quốc tế, nên Cao Bá Bình được giới truyền thông gọi là "nhà sản xuất nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Lần này sự kết hợp của bộ ba sáng giá Cao Bá Bình - Châu Tấn - Hoàng Bột lại một lần nữa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả giới truyền thông và khán giả.

Sự kết hợp của bộ ba sáng giá: Cao Bá Bình - Châu Tấn - Hoàng Bột cùng dàn diễn viên hùng hậu nhanh chóng được giới truyền thông và khán giả quan tâm, tin tưởng vào thành công. (Ảnh: lujuba)

Châu Tấn vào vai nữ chính với hình ảnh được coi như bức tranh sống động về gió. Còn Huang Bo dù không nổi bật về ngoại hình nhưng những năm gần đây anh liên tục xuất hiện cả trong điện ảnh và truyền hình. Tên anh góp phần đảm bảo doanh thu cho phòng vé. Trong bộ phim mới này cả hai thể hiện những hình ảnh và phong cách diễn xuất được cho là khác hẳn với những gì đã quen thuộc với khán giả.

Cùng với dàn diễn viên hùng hậu gồm các gương mặt trẻ trung ăn khách khác, "Đi trong biển hận" được chờ đợi sẽ tạo sự bùng nổ lớn. Một số nettizen còn dự đoán doanh thu của phim sẽ vượt quá 5 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 765 triệu USD).