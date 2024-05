Varane và M.U quyết định "đường ai nấy đi"

Thông tin trên đã được cả ngôi sao người Pháp và lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford xác nhận hôm 14/5.

“Tôi sẽ rời M.U khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2024”, trung vệ 31 tuổi nói trong video đăng trên mạng xã hội.

Việc đôi bên đồng thuận không gia hạn khi hết hợp đồng, đồng nghĩa Varane sẽ rời M.U theo dạng chuyển nhượng tự do. Trung vệ người Pháp cập bến Old Trafford với mức phí 50 triệu USD từ Real Madrid vào tháng 7/2021. Do chấn thương, anh mới chỉ chơi 93 trận, ghi hai bàn và cùng "Quỷ đỏ" giành Cúp Liên đoàn Anh 2023.

Trung vệ Raphael Varane thông báo rời M.U vào cuối mùa 2023-2024.

“Tôi vô cùng phấn khích khi ra mắt tại Old Trafford ba năm trước. M.U sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong sự nghiệp và cuộc đời tôi”, anh nói và khẳng định: “Tôi yêu câu lạc bộ và cổ động viên nơi đây. Bạn phải chơi cho M.U để hiểu nó đại diện cho điều gì. Đối với các con tôi, nơi đây cũng là nhà".

M.U sẽ chơi trận cuối cùng mùa giải này trên sân nhà Old Trafford khi tiếp Newcastle vào lúc 2h00 ngày 16/5. Anh dự định khi đó sẽ trực tiếp nói lời tạm biệt với cổ động viên "Quỷ đỏ".

Về phía M.U cũng xác nhận việc đạt đồng thuận chia tay Varane. Họ cũng gửi lời cảm ơn những đóng góp của ngôi sao người Pháp trong những năm qua, đồng thời chúc anh thành công ở tương lai.

Varane từng giành World Cup 2018 với tuyển Pháp, 4 Champions League và 3 La Liga với Real Madrid. Cá nhân anh từng vào đội hình tiêu biểu của World Cup, FIFPro, UEFA và IFFHS năm 2018.

M.U mùa này thi đấu không thành công khi bị loại từ vòng bảng Champions League, vòng 4 Cup Liên đoàn và rơi xuống thứ 8 giải Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Varane sẽ gặp Man City trong trận chung kết Cup FA trên sân Wembley ngày 25/5.