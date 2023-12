Vệt sáng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời miền Bắc khiến cộng đồng mạng xôn xao

Vệt sáng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời miền Bắc khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống

Sự việc diễn ra trong khoảng thời gian ngắn và được nhiều người dân sinh sống tại các tỉnh thành phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định... chứng kiến và chia sẻ. Vệt sáng ban đầu có hình dáng thuôn dài như "tên lửa" được phóng lên, sau đó mở rộng dần ra giống như "con sứa", di chuyển từ từ trên nền trời vẫn đang nhá nhem tối.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn tới dải ánh sáng tuyệt đẹp này là do hiện tượng khúc xạ, theo đó ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.

Lửa bùng cháy ở làng nghề Tân Triều, Hà Nội

Lửa bùng cháy ở làng nghề Tân Triều. Nguồn: Tạp chí Thương Gia

Camera hiện trường đã ghi lại được vụ hỏa hoạn xảy ra lúc khoảng 6h sáng nay (26/12) tại khu vực làng nghề Tân Triều thuộc địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Người dân nhanh chóng phát hiện ra vụ cháy và đã kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng. Hiện trường được xác định là bãi phế liệu trong khu vực làng nghề Tân Triều. Do có quá nhiều các vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy lan nhanh, khói bốc cao thành những cột lớn khiến nhiều người dân đi đường hoảng hốt.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Thanh Trì nhanh chóng điều động lực lượng tiếp cận hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Thống kê ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người, nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện đang được điều tra làm rõ.

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi có ý đồ bắt cóc học sinh tại cổng trường

Bảo vệ kịp thời ngăn chặn người đàn ông nghi bắt cóc học sinh. Nguồn: Báo Người Lao Động

Chiều 25/12, sau giờ tan trường, còn một vài em học sinh Trường Tiểu học Mũi Né 2 (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đang ngồi trong sân trường đợi người thân đến đón.

Lúc này, có một người đàn ông đeo khẩu trang chạy xe máy màu trắng, biển số 86B1-662.77 vào và tiếp cận (nói chuyện) với em P.T.P (lớp 1) tại ghế đá khoảng 2-3 phút.

Sau đó, người đàn ông bế em P. lên xe và rồ máy chạy. Bảo vệ đã theo dõi và nhanh chóng chạy đến kiên quyết chặn xe.

Ban Giám hiệu nhà trường sau đó chạy ra đỡ em P. xuống và lấy điện thoại liên hệ Công an thì người đàn ông rồ ga bỏ chạy.

Khoảng 2 phút sau, gia đình em tới đón và được thông tin lại thì họ rất bất ngờ.

Theo đoạn video ghi nhận, trước đó, hơn nửa giờ, bảo vệ trường đã thấy người này lảng vảng trước cổng trường và rà theo vài học sinh nhỏ trước cổng.

Thấy có dấu hiệu khả nghi nên bảo vệ trường yêu cầu người này đi nơi khác, và đã kịp chụp hình lại biển số xe.

Qua xác mình, người đàn ông trong clip liên quan đến việc tiếp cận em học sinh tại Trường Tiểu học Mũi Né 2 (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là ông N.M.P. (SN 1983, trú Ninh Hòa, Khánh Hòa). Hiện ông P. đang được cơ quan công an mời lên làm việc để đấu tranh, làm rõ hành vi tiếp cận học sinh.

Cháy lớn tại kho tập kết phế liệu ở Bắc Ninh

Cháy lớn tại kho tập kết phế liệu ở Bắc Ninh. Nguồn: MXH

Vào khoảng 19h ngày 25/12, trên địa bàn xã Nghĩa Đạo (Thuận Thành, Bắc Ninh) bất ngờ xảy ra cháy lớn tại 1 kho xưởng thu mua, tập kết phế liệu. Đám cháy sau đó nhanh chóng bùng phát dữ dội, lửa lan rộng, đỏ rực trong đêm tối khiến nhiều người hoảng sợ.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Thuận Thành và Công an xã Nghĩa Đạo sau đó có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy, mặc dù vậy, do đặc thù khu vực xảy ra cháy có nhiều vật liệu bắt lửa nên công tác PCCC&CNCH gặp nhiều khó khăn.

Sau khi kiểm soát được lửa lớn, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, tìm kiếm nhưng may mắn không có ai mắc kẹt trong đám cháy, vụ việc vì thế cũng không ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.