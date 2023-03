Cũng theo ông Bùi Thế Nhân, nguyên nhân phải chọn sân ở tỉnh Ninh Thuận bởi hiện tại sân vận động Phan Thiết( Bình Thuận) đang trong giai đoạn sửa chữa nhưng chưa xong.

Các cầu thủ CLB Bình Thuận đang tập luyện chờ ngày thi đấu. Ảnh: Quang Nhân

"Trong ngày 28/2, một đoàn công tác của Sở VHTT và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Thuận để thống nhất một số nội dung và sân vận động ở TP Phan Rang - Tháp Chàm( Ninh Thuận) nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá hạng nhất Quốc gia Gold Star V.League 2 – 2023 này...", ông Bùi Thế Nhân thông tin.

Cũng trong chiều 28/2, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh đã chi 18 tỷ đồng để sửa chữa, làm mới gần như toàn bộ sân vận động Phan Thiết.

Cũng theo ông Minh, dự kiến giai đoạn lượt về CLB bóng đá Bình Thuận sẽ thi đấu ở sân nhà tại TP Phan Thiết để đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ tỉnh nhà sau gần 30 chờ chờ đợi thăng hạng.

Được biết, giải hạng Nhất Quốc gia Gold Star V. League 2 – 2023 dự kiến khởi tranh từ ngày 7/4 và kéo dài đến tháng 8/2023.

Do CLB Cần Thơ đã rút lui, không tham dự nên chỉ còn 11 đội gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF Công An Nhân Dân, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam và Sài Gòn.

Ở trận đấu khai mạc, CLB Bình Thuận sẽ gặp CLB Phù Đổng và tiền đạo Nigeria, quốc tịch Việt Nam Đinh Hoàng Max đã về đầu quân cho CLB Bình Thuận thi đấu mùa này.