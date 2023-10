VinFast VF8 là mẫu ô tô điện SUV hạng D ở thị trường Việt Nam cạnh tranh cùng nhiều đối thủ như KIA Sorento, Hyundai Santa Fe, Ford Everest... Mẫu xe này đã bán được 1 năm và hiện nay lượng xe cũ liên tục được rao bán.

Vì sao người dùng liên tục rao bán VinFast VF8 với giá rẻ?

Dạo quanh một vòng thị trường xe cũ hiện nay, không khó để bắt gặp các bài đăng tải thông tin rao bán VinFast VF8 với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung của những chiếc VinFast VF8 hiện nay trên thị trường xe cũ đều tương đối rẻ.

Người dùng liên tục rao bán VinFast VF8 với giá rẻ. Ảnh Phương Lê.

Theo tìm hiểu, VinFast VF8 hiện nay đang có mức giá dao động khoảng 720 triệu đồng cho bản Eco và 815 triệu đồng bản Plus và mới chỉ lăn bánh dưới 10.000km. So với giá lăn bánh lúc mới VinFast VF8 Ecos khoảng từ 870 triệu đồng và VF8 Plus 990 triệu đồng thì rõ ràng người dùng đang phải chịu mức lỗ khá cao dù mới chạy vài nghìn km.

Đăng tải thông tin rao bán, chủ xe cho biết, hiện VinFast VF8 vẫn thỉnh thoảng báo lỗi nên không cảm thấy phù hợp với nhu cầu.

"VinFast VF8 thiết kế đẹp, nhưng vẫn còn một số lỗi, thậm chí là lỗi ảo cũng báo nên tôi quyết định bán xe dù phải chịu mức lỗ khá cao so với lúc mua mới", chủ xe Vinh Kiên cho biết.

"Chạy xe điện hiện vẫn chưa tiện lắm vì phải sạc, trụ sạc nhanh thì ít mà xe taxi Xanh sạc nhiều nên rất mất thời gian sạc", người dùng Mạnh Long nói.

Nhìn chung, người dùng xe điện VinFast VF8 hiện nay vẫn phải đối mặt với nhiều bất tiện so với xe xăng và để làm quen sẽ phải thay đổi thói quen sử dụng xe. Với xe điện, việc tính toán quãng đường di chuyển, thời gian sạc là việc cần thiết để có lộ trình di chuyển hợp lý.

VinFast VF8 có gì đặc biệt?

VinFast VF8 là chiếc xe sở hữu kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.750 x 1.900 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm.

Điểm thu hút người dùng ở mẫu xe này đến từ phần đầu xe với dải LED tạo hình chữ V lớn, có thể phát sáng dù là ban ngày hay ban đêm, ôm trọn logo nhận diện thương hiệu nằm ở vị trí trung tâm. Hệ thống chiếu sáng trên VF8 được trang bị công nghệ LED hiện đại.

Phần thân VinFast VF8 là bộ mâm 20 inch, phía sau là dải đèn hậu hình chữ V đồng nhất với thiết kế phần đầu tạo cho xe sự nổi bật khi di chuyển vào ban đêm.

Thiết kế xe VinFast VF8. Ảnh Phương Lê.

Vào đến khoang nội thất, VinFast VF8 được thiết kế theo phong cách tinh giản, gọn gàng nhưng vẫn đầy sang trọng. Trung tâm táp-lô nổi bật với màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước lên tới 15.4 inch, có các tính năng trợ lý ảo, điều khiển chức năng của xe, chơi điện tử, tìm kiếm các thông tin theo sở thích...

Vô-lăng thiết kế dạng D-cut trẻ trung, có tính năng sưởi tiện dụng cùng điểm nhấn là các chi tiết mạ bạc. Đồng hồ hiển thị tốc độ nay đã không còn hiện diện phía sau vô-lăng. Mẫu xe này được trang bị cần số dạng nút bấm, đèn viền nội thất hiện đại.

Ghế trên xe VinFast VF 8 đều bọc da mềm mại, tích hợp tính năng sưởi và thông gió. Hệ thống điều hòa có màng lọc HEPA với than hoạt tính, mang đến bầu không khí trong lành cho hành khách.

VinFast VF 8 sử dụng động cơ điện cho công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 640 Nm, sức mạnh được truyền đến 4 bánh. Được biết, mẫu ô tô điện VinFast VF8 có thể di chuyển quãng đường tối đa hơn 400km sau mỗi lần sạc đầy.