Vì sao SOOBIN và Thanh Thủy trở thành tâm điểm trên mạng xã hội?

Sau lễ trao giải Làn sóng xanh diễn ra tối 15/1 tại TP.HCM, hình ảnh Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ SOOBIN "thống trị" mạng xã hội, nhận về lượng chia sẻ và bình luận lớn trên nhiều diễn đàn về showbiz.

Trong sự kiện, Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Tuấn Hưng cùng được mời lên công bố kết quả hạng mục Album của năm. Người chiến thắng hạng mục này chính là SOOBIN Hoàng Sơn với album Bật nó lên.

Hình ảnh SOOBIN và Thanh Thủy trong lễ trao giải "Làn sóng xanh" tối 15/1. (Ảnh: BTC)

Trên sân khấu, sau khi nhận cúp từ Thanh Thủy, SOOBIN bắt tay hoa hậu và tương tác khá gần gũi. Anh được cho là nói nhỏ vào tai nàng hậu, khiến cô bật cười. Cả hai cũng tỏ ra ngại ngùng, bối rối khi đứng cạnh nhau. Sau đó, Thanh Thủy và Tuấn Hưng lùi lại phía sau, lắng nghe những chia sẻ của SOOBIN khi anh giành được thành tích mới trong sự nghiệp.

Năm 2024 là năm vàng son đối với cả SOOBIN và Thanh Thủy. Trong khi SOOBIN trở thành nghệ sĩ có cát-xê hàng đầu, quy tụ lượng người hâm mộ đông đảo sau show Anh trai vượt ngàn chông gai, Thanh Thủy cũng giành vương miện Hoa hậu Quốc tế 2024 - trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này.

Thời gian qua, tin đồn SOOBIN và Thanh Thủy hẹn hò lan rộng, được người hâm mộ ủng hộ, cho đây là cặp đôi "trai tài gái sắc". Nghi vấn xuất phát từ việc SOOBIN chỉ theo dõi một mình Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy trên tài khoản cá nhân, dù sau đó anh nhanh chóng gỡ bỏ. Chiều 15/1, nam ca sĩ còn chụp ảnh bìa tạp chí có hình Thanh Thủy trên một chuyến bay, đồng thời để nhạc nền ca khúc Better with you.

PV Dân Việt đã liên hệ với phía SOOBIN nhưng hiện chưa nhận được phản hồi.

SOOBIN và Thanh Thủy được cho là cặp trai tài gái sắc nếu thành đôi. (Ảnh: FBNV)

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch năm 2021. Năm 2024, cô đăng quang Miss International lần thứ 62.

SOOBIN tên thật là Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh là chủ nhân của nhiều bản "hit" như: Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Tiên Cookie), Xin đừng lặng im (Shin Hồng Vịnh). Từ năm 2020, anh đổi nghệ danh thành SOOBIN, giới thiệu E.P The Playah với loạt ca khúc tự sáng tác gồm: Trò chơi, BlackJack, Tháng năm... SOOBIN Hoàng Sơn đang là ca sĩ đắt show nhất nhì hiện nay của showbiz Việt, nhất là sau thành công của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.