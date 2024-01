Tần Trang Tương Vương Tử Sở là con của thái tử nước Tần là An Quốc Quân và Hạ Cơ. Do mẹ của Tử Sở không phải là sủng phi của An Quốc Quân nên từ nhỏ phải sang nước Triệu làm con tin.