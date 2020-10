Vì sao Tôn Ngộ Không là kẻ học 72 phép thần thông "thất bại" nhất Tây Du Ký?

Nếu như đã đọc các bài viết trước thì độc giả cũng nắm được rằng, thuật Thiên Canh 72 phép biến hóa mà Tôn Ngộ Không học được tuy thần thông quảng đại nhưng lại xếp chót trong TOP 5 cao thủ sử dụng thuần thục nhất trong Tây Du Ký. Theo đó thứ tự lần lượt là Bồ Đề Tổ Sư, Ngưu Ma Vương, Nhị Lang Thần, Lục Nhĩ Mỹ Hầu và cuối cùng là Tôn Ngộ Không. Tại sao lại như vậy?

So với Tôn Ngộ Không, thuật Thiên Canh trong tay Ngưu Ma Vương còn cao hơn nhiều bậc

Thứ nhất, điều này thể hiện ngay trong thực chiến, ngoài Bồ Đề Tổ Sư vốn đã quá "imba" thì cả 3 cái tên còn lại đều đã từng đánh trên cơ Tôn Ngộ Không, dùng cả pháp lực và nội lực cao cường để đẩy Tông Ngộ Không vào thế khó, thậm chí không cần dùng đến vũ khí.

Thuật biến hóa của Lục Nhĩ Mỹ Hầu, cả tam giới chỉ có 1 người nhìn ra

Thứ hai, xin được lấy thuật Giả Hình trong số 72 phép thần thông ra để dễ bề so sánh. Đây chính là thuật được Tôn Ngộ Không sử dụng nhiều nhất trong Tây Du Ký, khi thì giả dạng dân thường, khi thì hóa thân thành yêu quái, khi lại ẩn mình trong hình hài đứa trẻ... Xét theo lý thuyết thì Ngộ Không đã "max level" với phép thần thông này, ấy thế nhưng sự thật phũ phàng là Ngộ Không chưa hề đạt tới cảnh giới đó, hay nói đúng hơn là không thể.

Thuật giả hình là thuật được Tôn Ngộ Không sử dụng nhiều nhất trong Tây Du Ký

Mọi chuyện có lẽ sẽ không hề được để ý đến nếu như không có kiếp nạn ở Tỳ Khưu Quốc. Xưa nay Ngộ Không biến hình thành ai cũng được, ấy thế nhưng nếu biến người khác thành mình thì sao, logic thì cũng đâu có gì khác biệt? Tuy nhiên ngược lại, ở điều kiện thông thường, Ngộ Không hầu như không thể biến thân cho Đường Tăng.

Kiếp nạn ở Tỳ Khưu Quốc do Bạch Lộc Tinh và Cửu Vĩ Hồ Ly mà thành

Chuyện bắt đầu khi con Mai Hoa Lộc của Nam Cực Tiên Ông trốn xuống hạ giới thành tinh, cùng với một con Cửu Vĩ Hồ lập mưu hãm hại quốc vương nước Tỳ Khưu. Mai Hoa Lộc nói rằng để chữa được bệnh cho quốc vương phải cần 1.111 trái tim của trẻ con để làm thuốc dẫn. Quốc vương sau thời gian bị mê hoặc bởi Cửu Vĩ Hồ đã trở nên hồ đồ mà đồng ý với điều kiện của Mai Hoa Lộc. Trong quá trình thu thập tim trẻ em của Mai Hoa Lộc, rất may thầy trò Đường Tăng đã kịp đến nước Tỳ Khưu để giải cứu những đứa trẻ bị bắt.

Biết chuyện, Mai Hoa Lộc vừa tức giận vừa vui mừng. Hắn nói với quốc vương rằng tuy không còn trẻ con nhưng vẫn còn trái tim của Đường Tăng để làm thuốc dẫn. Quốc vương nghe theo lời Mai Hoa Lộc, triệu Đường Tăng nhập cung để "mượn" tim.

Lúc này, Tôn Ngộ Không nghĩ ra một cách, đó là thay thế sư phụ đi hiến tim, đối phó với yêu quái. Tôn Ngộ Không bèn sai Bát Giới ra ngoài trộn ít đất vữa để hóa trang cho Đường Tăng. Bát Giới vì lười biếng, không chịu đi tìm nước, nên dùng nước tiểu của mình để trộn vữa.

Ngộ Không phải đắp đất vào mặt Đường Tăng mới có thể dùng thuật biến thân

Ngộ Không dùng chỗ đất vữa Bát Giới mang về, bôi lên mặt Đường Tăng, rồi niệm phép biến Đường Tăng thành mình. Sau đó, Ngộ Không thay thế sư phụ vào cung, ngay giữa triều đình nôn ra 4 5 quả tim, dọa yêu quái bỏ chạy.

Tôn Ngộ Không đóng giả Đường Tăng vào cung hiến tim, dọa yêu quái và quốc vương nước Tỳ Khưu khiếp sợ

Vì sao Tôn Ngộ Không phải mất công bôi đất vữa lên mặt Đường Tăng, mà không trực tiếp niệm phép biến thân?

Lý do là bởi mặt của Tôn Ngộ Không khác với khuôn mặt người phàm: Khuôn mặt loài khỉ không má, nếu không dùng đất vữa tạo khuôn mặt mà trực tiếp niệm phép lên Đường Tăng thì kết quả biến thân sẽ không giống thật 100%.

Tôn Ngộ Không không có má

Về điều này, khi Ngộ Không còn đang học nghệ ở Linh Đài Phương Thốn Sơn, Bồ Đề Tổ Sư đã nói với Ngộ Không rằng: "72 phép biến hóa của con học không được, học không tốt, vì con không có má, không giống người". Ngộ Không đáp lại: "Con dù thiếu má nhưng lại nhiều hơn người ta túi cổ họng, cũng coi như bù trừ cho nhau". Bồ Đề sau đó mới truyền dạy 72 phép biến hóa cho Ngộ Không.

Chi tiết này hầu như rất ít người để ý đến, chỉ khi các topic "so kèo" 72 phép thần thông của các nhân vật Tây Du Ký được đăng tải trên các diễn đàn thì sự thật mới sáng tỏ. Như đã nói ở trên, chỉ chỉ một sai khác rất nhỏ thôi nhưng cũng là một trong những lý do vì sao trong những cuộc đụng độ sau này, Tôn Ngộ Không thường thất thế so với Nhị Lang Thần hay Ngưu Ma Vương - những người cũng sở hữu 72 phép biến hóa.