VIB được vinh danh hạng mục Lead Generation tại MMA SMARTIES Awards 2021

MMA SMARTIES Awards là giải thưởng tôn vinh sự đổi mới và sáng tạo vượt trội thông qua việc vinh danh các chiến dịch xuất sắc trong ngành Mobile Marketing. Giải được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội Tiếp thị Di động Thế giới.

Vượt qua 300 đối thủ từ tất cả các lĩnh vực, chiến dịch ra mắt sản phẩm thẻ VIB Online Plus 2in1 của VIB triển khai từ 4-6/2021 đã đạt những kết quả kỷ lục với 18 triệu lượt xem, chiếm 93% tổng lượt đề cập về thẻ trên internet của người dùng Việt. Đây là chiến dịch thành công điển hình và nổi trội trên thị trường, đem lại các chỉ số nâng hạng thương hiệu (brand lift) cho VIB cao hơn gấp 2 lần bình quân khu vực châu Á Thái Bình Dương trong ngành dịch vụ tài chính.

Chia sẻ về sự kiện này, bà Trần Thu Hương – Giám đốc Chiến lược kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ VIB cho biết VIB những năm qua đã làm bùng nổ thông tin về các sản phẩm và giải pháp thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. "Tỷ lệ thẻ VIB được nhắc tới trên mạng xã hội với tỷ lệ kỷ lục 93% cùng vinh dự được vinh danh tại giải MMA SMARTIES là những cột mốc quan trọng, tiếp nối các thành quả của VIB trên hành trình dẫn đầu xu thế thẻ tại Việt Nam. Những kỷ lục đạt được này là nhờ sự hưởng ứng sôi nổi và sự tin yêu của người tiêu dùng với những trải nghiệm vượt trội, chưa từng có tiền lệ tại thị trường mà dòng thẻ VIB Online Plus 2in1 nói riêng và các dòng thẻ tín dụng của VIB nói chung đã mang lại".

Dòng thẻ VIB đầu tiên tại Đông Nam Á tích hợp cả thẻ tín dụng và thẻ thanh toán

Online Plus 2in1 là dòng thẻ tích hợp cả thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế đầu tiên tại Đông Nam Á của VIB với siêu ưu đãi đến 43 triệu đồng/năm cho các giao dịch qua ứng dụng Grab. Sự kiện ra mắt Online Plus 2in1 được coi là bước ngoặt trong công nghệ thanh toán cho người dùng khi mọi nhu cầu giao dịch đều được thực hiện dễ dàng chỉ với một chiếc thẻ, một lần chạm, một cú nhấp chuột.

Chiếc thẻ thông minh này còn có khả năng tự động lưu lại số thẻ trong ứng dụng Grab cài đặt trên điện thoại của chủ thẻ và tự động kết nối với ứng dụng này để tích điểm ngay cho mọi tiêu dùng của chủ thẻ với ưu đãi tích điểm gấp 20 lần so với các giao dịch Grab thông thường.

Mở thẻ tại nhà chỉ với 3-5 phút đăng ký, 15-30 phút có thẻ ảo dùng ngay

Khách hàng có thể mở thẻ VIB Online Plus 2in1 từ bất cứ đâu, hoàn toàn trực tuyến ngay cả vào cuối tuần, chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động: truy cập trang thẻ tín dụng trên website https://vib.com.vn, chọn thẻ Online Plus 2in1 và bấm "Đăng ký ngay", nhập thông tin theo mẫu trong 3 - 5 phút, nhận kết quả phê duyệt hạn mức tín dụng đến 200 triệu đồng sau 15-30 phút; nhận thông tin thẻ ảo sau 5 giây qua MyVIB và có thể bắt đầu chi tiêu online ngay.

Khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB Online Plus 2in 1 từ nay đến 31/12/2021 được miễn phí thường niên năm đầu khi có tổng chi tiêu trên hệ sinh thái của Grab đạt từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ.

Ai cũng có thể là chủ nhân của VIB Online Plus 2in1 và hưởng ngay ưu đãi hàng chục triệu đồng dùng dịch vụ Grab

Người dùng có thể sở hữu ngay thẻ Online Plus 2in1 mà không phải chứng minh thu nhập, không cần có lịch sử tín dụng. Bên cạnh ưu đãi đến 43 triệu đồng cho các dịch vụ Grab, thẻ Online Plus 2in1 còn là điểm khởi đầu của một chuỗi những ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ từ các đối tác của VIB trên toàn quốc, giá trị mua sắm càng cao, ưu đãi càng nhiều.

Các ưu đãi hiện hành gồm: Giảm 2 triệu đồng khi mua iPhone 13 tại Lazada, Điện Máy Chợ Lớn; Giảm đến 800.000 đồng cho hóa đơn từ 10 triệu đồng tại Nguyễn Kim; Giảm 500.000 đồng cho hóa đơn từ 5 triệu đồng tại Thế Giới Di Động & Điện Máy Xanh Online; Giảm đến 40% khi mua các sản phẩm gia dụng tại website LG Electronics Vietnam: https://www.lg.com/vn; Giảm đến 49% cho điện thoại Samsung khi đặt hàng tại https://sshop.vn/vibcustomer.

VIB cũng mang đến rất nhiều ưu đãi về ăn uống, mua sắm và du lịch như giảm 20% tại The Coffee Bean; Giảm 30% tại Kichi Kichi, iSushi, Hutong, Shogun, Cowboy Jack's mỗi thứ 6, thứ 7; Tặng đến 160 điểm cho giao dịch Grab Food/Grab Mart từ 60.000 đồng mỗi thứ 4, 5, 6; Giảm 40.000 đồng cho hóa đơn từ 100.000 đồng trên ứng dụng Baemin; Giảm 50.000 – 500.000 đồng từ thứ 2 đến thứ 6 trên các sàn thương mại điện tử TIKI, Lazada, Sendo; Giảm 20% tại Agoda và giảm đến 40% tại Booking.com. Ngoài ra, chủ thẻ tín dụng VIB còn được trả góp 0% lãi suất tại rất nhiều đối tác giáo dục như VUS, ILA, Apollo, Wall Street English, YOLA, Algorithmics …

Trước giải MMA SMARTIES Awards 2021cho chiến dịch tiếp thị, dòng thẻ Online Plus 2in1 của VIB cũng ghi dấu ấn với hai giải thưởng "Dòng thẻ mới tốt nhất 2021 – VIB Online Plus 2in1" (Best New Card Offering - VIB Online Plus 2in1 - Vietnam 2021) và "Dịch vụ thẻ mới sáng tạo nhất 2021" (Most Innovative New Credit Card Service - Vietnam 2021) từ tạp chí quốc tế International Finance. Đây là ghi nhận của truyền thông và các chuyên gia quốc tế cho nỗ lực không ngừng nghỉ của VIB trong việc liên tục đổi mới, sáng tạo và tiên phong về xu thế thẻ tại Việt Nam.