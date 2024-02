Video kết quả Iran - Syria: 2 penalty, 1 thẻ đỏ và loạt 11m cân não

Ở cuộc so kè này, Iran được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Syria từ chuyên môn cho đến thứ hạng của FIFA, do đó giới chuyên môn tin rằng đội bóng vùng Vịnh sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Diễn biến trận đấu đã chứng minh, khi vừa nhập cuộc Iran đã là những người kiểm soát trận đấu và dồn ép trên phần sân của Syria. Tuy nhiên, bóng chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân và vẫn không có cơ hội nào thực sự nguy hiểm trong 10 phút đầu trận.

Iran nhọc nhằn đánh bại Syria trên chấm luân lưu 11m để giành vé vào tứ kết. Ảnh: AFC.

Trong khi đó, Syria hầu như chơi phòng ngự chặt chẽ hòng khoá chặt các đường tấn công của Iran và rình rập chờ cơ hội phản công. Trong suốt 20 phút đầu, hàng thủ của Syria vẫn đang làm tốt nhiệm vụ, nhưng hàng công của họ vẫn chưa có tình huống nào để áp sát khung thành của thủ môn Beiranvand.

Bàn thắng duy nhất ĐT Iran có được trận này đến từ chấm 11 m do công của Taremi ở phút 34, sau pha phạm lỗi sơ đẳng từ hậu vệ ĐT Syria.

Bên kia chiến tuyến, Syria cũng có được bàn gỡ hoà trên chấm 11m. Phút 61, cầu thủ Sabbag vừa được tung vào sân của Syria đã có pha đột phá vào vòng cấm và một hậu vệ của Iran đã buộc phải phạm lỗi. Xem lại VAR, trọng tài cho Syria được hưởng quả phạt đền và Omar Khrbin đã cân bằng tỷ số 1-1 trên chấm 11m.

Video kết quả Iran - Syria

Cuối trận, Iran gặp bất lợi lớn khi chỉ còn 10 người trên sân. Phút 90+1, Taremi buộc phải phạm lỗi tránh đội nhà gặp nguy hiểm. Chân sút của Porto nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân.

Syria có quyền tiếc nuối khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong hơn 30 phút thi đấu của hiệp phụ. Họ có những cơ hội song chất lượng đội hình kém hơn khiến Syria không thể kết liễu đối thủ.

Trên chấm luân lưu, tiền vệ Fahad Youssef của Syria là người duy nhất đá hỏng ở lượt hai, khi không thắng được thủ môn Beiranvand.

Cả 5 cầu thủ Iran đều thực hiện thành công các lượt đá của mình, giúp đội bóng xứ Ba Tư thắng chung cuộc 5-3 để giành quyền vào tứ kết Asian Cup, nơi họ sẽ chạm trán Nhật Bản vào ngày 3/2.