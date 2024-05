Video trận ác chiến giữa xe tăng cực mạnh của Nga và 'sát thủ' bầu trời Ukraine, kết quả bất ngờ

Video cho thấy xe tăng tiên tiến cực mạnh T-90 của Nga bị máy bay không người lái Ukraine bắn tan tác. Nguồn Newsweek

Một số máy bay không người lái tấn công của Ukraine đã tấn công chiếc xe tăng tiên tiến của Nga tại một khu vực không xác định dọc theo chiến tuyến. Những người điều khiển máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine, chiến đấu ở mặt trận phía đông nước này đã đăng tải video về trận chiến ác liệt này lên Telegram cuối tuần qua.

Theo video, một số máy bay không người lái tự sát đầu tiên tấn công vào động cơ của T-90, trong khi một thiết bị khác tấn công đỉnh tháp pháo của nó và làm hư hỏng một phần hệ thống dẫn đường của xe tăng, Lữ đoàn 47 của Ukraine cho biết, ban đầu một số đơn vị thiện chiến của họ đã cố gắng thiêu rụi xe tăng nhưng không thành công.

"Sau đó, một trong những người điều khiển UAV của chúng tôi đã quyết định ra cú đánh đẳng cấp bậc thầy, tấn công vào giữa tháp pháo và thân xe tăng", Lữ đoàn tiết lộ thêm.

Newsweek không thể xác minh tính độc lập của video và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email.

Quân đội Ukraine trước đây đã chia sẻ các video được cho là chiếu cảnh máy bay không người lái rẻ tiền gắn chất nổ của họ tiêu diệt xe tăng T-90 của Nga.

Nga thường xuyên ca ngợi những chiếc xe tăng T-90 tiên tiến của mình, đặc biệt là phiên bản T-90M, còn được gọi là xe tăng "Proryv-3" hay "Đột phá". Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào tháng 6/2023 rằng, T-90M Proryv “là xe tăng tốt nhất thế giới” .

Cuối tháng 12/2022, truyền thông nhà nước Nga đưa tin, T-90M đã được triển khai tới Ukraine lần đầu tiên.

Hãng thông tấn nhà nước đưa tin, T-90M được trang bị một khẩu pháo 125mm "có thể bắn các loại đạn mới mạnh mẽ" và một số tên lửa tối tân. Nó cũng được trang bị các thiết bị đặc biệt để hoạt động hiệu quả vào ban đêm và có hệ thống liên lạc nâng cao so với các phương tiện chiến đấu khác.

Theo Tass, lớp giáp của T-90M tương tự như trên xe tăng mới hiện đại bậc nhất T-14 Armata của Nga. .

T-90 về cơ bản có thể so sánh với xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất mà Lữ đoàn cơ giới số 47 đã vận hành kể từ khi Ukraine xác nhận các xe tăng do Washington tài trợ đã được chuyển giao cho họ vào tháng 9/2023.