Video: Vỡ đê ở TQ, 5 máy xúc bị nước lũ "nuốt chửng" trong nháy mắt

Đoạn video mới đây do hãng tin The Paper (Trung Quốc) đăng tải cho thấy, một đoạn đê tại địa bàn huyện Lư Giang, Hợp Phì, An Huy đã bị nước lũ đánh vỡ. Dòng lũ gây ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng và nhanh chóng cuốn trôi 5 chiếc máy xúc.

Bình luận 0

Video cảnh nước lũ đánh vỡ đê, cuốn trôi máy xúc xuống sông (nguồn: The Paper) Trong đoạn video, một nhân viên hộ đê có mặt tại hiện trường đã vô cùng kinh ngạc và hô to khi dòng nước lũ hung hãn cuốn trôi đoạn đê cùng 5 chiếc máy xúc xuống sông. Tổng cộng 5 chiếc máy xúc đã bị lũ cuốn khi đang gia cố con đê, rất may không có thiệt hại về người xảy ra, theo The Paper. Tình hình kiểm soát lũ ở sông Hoài Hà, sông Dương Tử và hồ Sào tại An Huy đang là rất nghiêm trọng. Tính đến ngày 22.7, mực nước tại hồ Sào đã dâng đến mức 13,41 mét – cao nhất lịch sử. Đê hồ Sào đối mặt nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào do nước tràn bờ và sóng đánh liên tục. Theo các chuyên gia, dạng sóng lũ ở hồ Sào đặc biệt gây hại cho thân đê. Khoảng 33.000 người đã được huy động để tuần tra và gia cố đê hồ Sào. Hồ Sào là một trong 5 hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Nhằm bảo vệ tốt cho hồ Sào, năm 2001, chính quyền tỉnh An Huy đã quyết định đưa hồ này sáp nhập vào địa giới thành phố Hợp Phì. Mực nước hồ Sào hiện vẫn đang tăng lên do nước sông Dương Tử dâng cao, kèm theo mưa lớn. Theo chính quyền Anh Huy, phải mất ít nhất 20 ngày thì mực nước ở hồ Sào mới giảm xuống ngưỡng an toàn là 12,5 mét. Kể từ đầu tháng 7, dòng chính của sông Dương Tử đoạn chảy qua tỉnh An Huy đã liên tiếp vượt mốc cảnh báo lũ. Kiểm tra đê ban đêm tại An Huy (ảnh: Xinhua) Theo thông tin mới nhất, chính quyền An Huy đã ban hành thông báo lũ số 16, yêu cầu chính quyền cấp dưới đặc biệt bảo đảm an toàn cho đê sông Hoài Hà, sông Dương Tử và hồ Sào. Nếu để xảy ra vỡ đê sẽ phải chịu trách nhiệm. Theo đó, công tác phòng chống lụt bão ở An Huy đang trong giai đoạn quan trọng nhất. Chính quyền tỉnh An Huy yêu cầu tất cả các cấp cơ sở phải nâng cao tinh thần chiến đấu, nhanh chóng kiểm tra, phát hiện, loại bỏ các “tình huống nguy hiểm” trên những tuyến đê trọng yếu. Làm hết sức mình bảo đảm tính mạng, an toàn cho người dân. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, tính từ ngày 1.6, lũ lụt đã ảnh hưởng tới cuộc sống của 45,5 triệu người tại 27 tỉnh thành, khiến 142 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 16 tỷ USD. Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi lũ lụt hiện tại là Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc. Những nơi này cần hết sức đề phòng đê vỡ, chuẩn bị sẵn phương án di dời người dân đến nơi an toàn. Vương Nam – The Paper, Tân Hoa Xã Chia sẻ