Viện Kiểm sát kháng nghị bản án vụ phóng viên chiếm đoạt tiền của trường mầm non

Cụ thể, Đoàn Từ T (SN 1982, phóng viên tạp chí MT&SK) được phân công thực hiện công tác báo chí trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, T đã trực tiếp liên hệ, làm việc với 5 trường mầm non trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) để viết bài tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm để chiếm đoạt 8 triệu đồng, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Theo đó, tháng 11/2020, T đã xin Tổng Biên tập tạp chí trên ký một số giấy giới thiệu, công văn và hợp đồng thông tin truyền thông.

Các tài liệu trên chưa điền số ngày, tháng và địa điểm đến làm việc. T sau đó điền thông tin để đi đến huyện Lục Ngạn liên hệ tìm hiểu, viết bài tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học.

Đoàn Từ T được xác định đã chiếm đoạt tiền của 5 trường mầm non ở huyện Lục Ngạn. Ảnh: Công an Bắc Giang

Sau khi T đến liên hệ tại UBND huyện Lục Ngạn, được lãnh đạo UBND huyện đồng ý, hướng dẫn đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để làm việc, thu thập thông tin.

Sau đó T được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn giới thiệu đến một số trường mầm non trên địa bàn để thu thập thông tin tuyên truyền, đồng thời cũng thông báo đến các trường.

T sau đó đi đến các trường mầm non Quý Sơn số 1, Phượng Sơn, thị trấn Chũ, Nghĩa Hồ và Đồng Cốc.

Tại trường mầm non Quý Sơn số 1, T gặp hiệu trưởng nhà trường và được đưa đi thăm bếp ăn. T sau đó yêu cầu hiệu trưởng nhà trường cung cấp hợp đồng của các đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhà trường nhưng không được đồng ý, T sau đó có nói với hiệu trưởng:

"Chị làm công tác chính trị, tôi làm công tác báo chí đề nghị chị hỗ trợ bó hoa khô 2 triệu đồng để về báo cáo lãnh đạo tạp chí" – T nói. Dù không đồng ý nhưng lo sợ ảnh hưởng đến kết quả của nhà trường nên hiệu trưởng trường mầm non Quý Sơn số 1 đã lấy 1 triệu đồng đưa cho T.

T sau đó đi đến trường mầm non Phượng Sơn, T cũng đề nghị hỗ trợ "bó hoa khô" 2 triệu, nhà trường cũng đưa cho anh ta 1 triệu đồng. Sau đó T cũng lần lượt chiếm đoạt số tiền 2 triệu đồng của trường mầm non thị trấn Chũ, 2 triệu đồng của trường mầm non Nghĩa Hồ, 2 triệu đồng của trường mầm non Đồng Cốc.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang kháng nghị tòa phúc thẩm sửa án, trả lại 8 triệu đồng cho Đoàn Từ T. Ảnh minh họa

T sau đó bị Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lục Ngạn phát hiện, bắt quả tang. T. bị truy tố tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", theo điểm c, Khoản 2, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Ngày 23/9/2021, Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn đã xử phạt Đoàn Từ T 3 năm tù về tội danh nêu trên. T. bị cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến phóng viên báo chi trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Về vật chứng, Tòa sơ thẩm tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước của Đoàn Từ T. nhiều đồ vật, trong đó có 8 triệu đồng.

Ngày 18/10/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bác Giang kháng nghị 1 phần bản án trên, đề nghị Tòa phúc thẩm xét xử, sửa bản án hình sự sơ thẩm về phần xử lý vật chứng.

Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị không tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 8 triệu đồng, trả lại cho bị cáo Đoàn Từ T.

Trong phiên phúc thẩm vừa được Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử, Tòa nhận định, chỉ có kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bác Giang về phần xử lý vật chứng, do vậy các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Về nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, HĐXX phúc thẩm nhận thấy, Tòa sơ thẩm nhận định số tiền 8 triệu đồng là tiền do hành vi phạm tội mà có, từ đó quyết định tịch thu, sung công quỹ nhà nước của T. 8 triệu đồng là áp dụng pháp luật không đúng, gây bất lợi cho bị cáo.

Bởi lẽ, 8 triệu đồng là số tiền mà T. đã chiếm đoạt của các trường mầm non, tuy nhiên quá trình giải quyết vụ án, T. đã tự nguyện bồi thường đầy đủ cho các trường.

Phía các trường mầm non đều không có yêu cầu gì khác, nên xét thấy cần phải trả lại cho T. 8 triệu đồng mà không tịch thu vì số tiền này được coi là đã sử dụng để bồi thường cho các trường mầm non.

HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, sửa bản án sơ thẩm, trả lại cho bị cáo Đoàn Từ T. 8 triệu đồng. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.