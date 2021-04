Vietcombank Hải Dương ký kết hợp đồng cấp tín dụng 1.200 tỷ đồng với Công ty CP KCN kỹ thuật cao An Phát 1

Tham dự lễ ký kết, về phía lãnh đạo tỉnh Hải Dương có ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; bà Nguyễn Thị Hải Vân - Giám đốc NHNN tỉnh Hải Dương; ông Phạm Minh Phương - Trưởng ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương; đại diện lãnh đạo huyện ủy và UBND huyện Nam Sách; Về phía lãnh đạo Tập đoàn An Phát có ông Nguyễn Lê Trung - Phó Chủ tịch HĐQT CT CP Tập đoàn An Phát; ông Phạm Văn Tuấn - CT HĐQT kiêm TGĐ CTCP KCN Kỹ thuật cao An Phát 1 cùng các lãnh đạo và cán bộ của Tập đoàn An Phát; Về phía Vietcombank có ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc; ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban tại Trụ sở chính; Về phía Vietcombank Hải Dương có ông Nguyễn Xuân Cao Cường - Giám đốc Chi nhánh cùng các cán bộ chủ chốt của chi nhánh.



Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, với truyền thống, uy tín, nguồn nhân lực chất lượng cao và những đột phá đổi mới trong kinh doanh đã tạo nên một Vietcombank: Lớn mạnh về quy mô; Chuẩn mực về hoạt động; Hiệu quả trong kinh doanh; Tín nhiệm với khách hàng; Trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt giai đoạn những năm gần đây, Vietcombank đã có sự tăng trưởng bứt phá, ấn tượng, liên tiếp thiết lập các đỉnh cao mới, trở thành ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam và hội nhập mạnh mẽ với thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Năm 2020, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí quán quân là ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất; ngân hàng Việt Nam duy nhất lọt vào nhóm 200 ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất toàn cầu; đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong top 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu (do Tạp chí Forbes bình chọn); đứng thứ 403 (đứng đầu nhóm ngân hàng tại Việt Nam) trong bảng xếp hạng của The Banker; lọt Top 2 ngân hàng có giá trị thương hiệu tăng trưởng cao nhất toàn cầu (theo Brand Finance) và là đơn vị có giá trị thương hiệu lớn nhất ngành ngân hàng tại Việt Nam (theo Forbes Việt Nam).

Ông Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi lễ

Có được thành công đó, Vietcombank luôn trân trọng sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, sự tin tưởng và đồng hành của các quý khách hàng trong từng giai đoạn phát triển của Vietcombank.

Tập đoàn An Phát, đứng đầu là công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings - là nhóm khách hàng đặc biệt của Vietcombank. Vietcombank đã đồng hành cùng các công ty thuộc Tập đoàn An Phát trong suốt gần 10 năm qua và sẽ tiếp tục song hành cùng Tập đoàn An Phát trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản công nghiệp thông qua dự án KCN An Phát 1. Vietcombank tin tưởng rằng Tập đoàn An Phát và Vietcombank sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên tất các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, tiếp tục hỗ trợ nhau mở rộng, củng cố và phát triển hoạt động, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cho các bên trong tương lai.

Ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết: đầu năm 2021 đến nay, Chính phủ đã phê duyệt 4 dự án khu công nghiệp tại tỉnh Hải Dương, KCN Kỹ thuật cao An Phát 1 là KCN đầu tiên được triển khai, đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và cho thuê đất.

Ông Nguyễn Xuân Cao Cường - Giám đốc Vietcombank Hải Dương (hàng đầu, bên trái) và ông Phạm Văn Tuấn – CT HĐQT kiêm TGĐ CTCP KCN Kỹ thuật cao An Phát 1 ký kết hợp đồng tín dụng trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Vietcombank và lãnh đạo tập đoàn An Phát

Trong bối cảnh tỉnh Hải Dương vừa khống chế thanh công dịch bệnh Covid-19 và năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, lễ ký kết này là tín hiệu đáng mừng cho triển vọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương trong thời gian tới. Ông Nguyễn Dương Thái tin tưởng rằng với uy tín và tiềm lực lớn mạnh của Vietcombank cùng với sự năng động sáng tạo của Tập đoàn An Phát, dự án KCN An Phát 1 sớm sẽ hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) trao quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Tập đoàn An Phát

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN An Phát 1 là một trong các dự án có diện tích và tổng nguồn vốn đầu tư lớn tại Hải Dương. KCN An Phát 1 được được định hướng trở thành KCN kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường, thuộc dự án trọng điểm của tỉnh Hải Dương, tập trung thu hút nhà đầu tư từ nhiều lĩnh vực và đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, Sự thành công của dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho Tập đoàn An Phát, cho Vietcombank mà còn đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương.

Sau hơn 18 năm có mặt tại tỉnh Hải Dương, quy mô hoạt động của Vietcombank Hải Dương đã có sự phát triển mạnh mẽ với mạng lưới 15 phòng giao dịch phủ khắp các huyện, thành phố trong tỉnh, huy động vốn hơn 15.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 7.000 tỷ đồng, các dịch vụ về tài khoản - thẻ, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại luôn dẫn đầu địa bàn tỉnh Hải Dương.