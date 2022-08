VinBrain hợp tác triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Myanmar

Sau thỏa thuận hợp tác với nền tảng trí tuệ nhân tạo Ferrum Health (trụ sở tại California, Hoa Kỳ) năm 2021, đây tiếp tục là cột mốc đáng nhớ của VinBrain trên hành trình vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Trương Quốc Hùng, Tổng Giám đốc VinBrain (Vingroup, Việt Nam) và Giáo sư Thein Aung, Phó Chủ tịch Golden Zanekka Public (Myanmar) thực hiện ký kết thoả thuận theo hình thức trực tuyến.

Theo thỏa thuận hợp tác, ứng dụng trí tuệ nhân tạo DrAidTM do VinBrain phát triển sẽ được tích hợp vào quy trình chẩn đoán của 3 bệnh viện thuộc hệ thống Golden Zanekka Public - đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe uy tín hàng đầu tại Myanmar. Hệ thống đang quản lý chuỗi 6 bệnh viện hàng đầu tại thành phố Yangon như: Parami General Hospital; The Pinlon Group of Hospitals; SSC Hospital Bahosi Hospital; Shwe Paduak Hospital…và hơn 10 bệnh viện lẫn phòng khám lớn tại các tỉnh, thành khác trên toàn đất nước Myanmar.

Nhân viên y tế bệnh viện Parami, thuộc hệ thống Golden Zanekka Public (Myanmar), một trong những bệnh viện sẽ ứng dụng DrAidTM vào chẩn đoán hình ảnh.

DrAidTM là phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) trợ lý bác sĩ do VinBrain phát triển nhằm hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ chẩn đoán các bệnh về phổi, tim và xương dựa trên phim X-quang. Ứng dụng được đánh giá có hiệu quả vượt trội so với các phương pháp truyền thống trong quan sát và gắn nhãn hình ảnh X-quang hô hấp, tim mạch, xương khớp; giúp hạn chế sai sót trong chẩn đoán. DrAid™ có thể hỗ trợ phân loại và khoanh vùng tổn thương ung thư gan trên ảnh CT đạt độ chính xác trung bình trên 95%. Độ chính xác chẩn đoán trung bình của 21 bệnh lý và bất thường đạt 91.2%.

Trong tương lai, hai bên cùng hướng tới mục tiêu dài hạn là hợp tác với toàn bộ hệ thống bệnh viện của Golden Zanekka Public.

Cùng với việc triển khai DrAidTM, VinBrain cũng sẽ hỗ trợ Golden Zanekka Public trong các vấn đề liên quan bao gồm tư vấn quản lý, thiết lập hệ thống, hướng dẫn, đào tạo, giám sát hoạt động trong suốt quá trình sử dụng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Golden Zanekka Public, Giáo sư Thein Aung cho biết: "Các giải pháp tiên tiến với ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ là tương lai của y học, hỗ trợ các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh phát hiện các dấu hiệu bệnh lý và bất thường chính xác hơn, nhất quán hơn, với tốc độ nhanh hơn. Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác cùng VinBrain trong việc cải thiện công tác hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và cam kết hệ thống công nghệ hiện có của Golden Zanekka Public sẽ tương thích, đáp ứng các yêu cầu về tích hợp do VinBrain đề xuất để DrAidTM có thể phát huy hiệu quả một cách tốt nhất".

Ông Trương Quốc Hùng, Tổng Giám đốc VinBrain và các bác sĩ Bệnh viện 199 - đơn vị đang ứng dụng công nghệ DrAidTM trong chẩn đoán hình ảnh và tan máu bẩm sinh

Về phía VinBrain, Ông Trương Quốc Hùng, Giám đốc Điều hành chia sẻ: "Việc hợp tác giữa Golden Zanekka và VinBrain sẽ là dấu ấn quan trọng khẳng định năng lực phát triển công nghệ AI của Việt Nam. Đặc biệt, trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh dựa trên AI, DrAidTM nói riêng và việc ứng dụng của AI trong y học sẽ trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các chương trình sàng lọc các bệnh nan y trong tương lai không xa".

Bác sĩ đang sử dụng DrAidTM trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh.

Sau chiến thắng tại Giải thưởng Quốc tế ACM SIGAI 2021 cho sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuất sắc nhất, một trong những giải thưởng hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của thế giới. DrAidTM đang từng bước chinh phục thị trường quốc tế, góp phần tạo nên bước đột phá trong chuyển đổi số lĩnh vực y tế của khu vực, mở ra hướng đi đưa AI từ nghiên cứu vào cuộc sống. Việc hợp tác với Golden Zanekka Public và xuất khẩu sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt ra quốc tế của VinBrain cho thấy công ty công nghệ Việt Nam đã tạo được uy tín không chỉ tại thị trường trong nước mà đã chính thức ghi dấu ấn trên thị trường khu vực.

Về VinBrain VinBrain là công ty hàng đầu cung cấp các sản phẩm AI cho Y tế, được đầu tư bởi tập đoàn Vingroup. Mục tiêu của VinBrain là giải những bài toán quan trọng và đầy thách thức kết nối các lĩnh vực Big Data, AI, IoT và IoP trong hoạt động Y tế nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ cho bệnh nhân trên toàn cầu.

Đội ngũ lãnh đạo của VinBrain là các nhà lãnh đạo, kỹ sư và doanh nhân dày dặn kinh nghiệm tại các tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu thế giới như Microsoft, Google, Amazon, Adobe, Samsung…, cùng chung hoài bão xây dựng các nền tảng và dịch vụ AI chất lượng phục vụ Y tế.