Vingroup tung chính sách bán hàng hấp dẫn cho 3 phân khu biệt thự cao cấp tại Vinhomes Star City

Vì sao dự án Vinhomes Star City tạo sức hút lớn trên thị trường?



Nối tiếp cuộc hành trình kiến tạo những biểu tượng phồn vinh, hưng thịnh trên khắp cả nước, Vingroup triển khai dự án Vinhomes Star City – khu đô thị sang trọng, đẳng cấp mang biểu trưng kiến trúc nổi tiếng Châu Âu lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa.

Vị trí địa lí đắc địa của khu đô thị Vinhomes Star City từ trên cao (Hình ảnh minh họa)

Vinhomes Star City sở hữu vị trí địa lý đắc địa, nằm ở trung tâm hành chính mới của thành phố, tiếp giáp ba trục đường huyết mạch: Đại lộ Lê Lợi, đại lộ Hùng Vương, đại lộ Nam Sông Mã kế cận núi Hàm Rồng và sông Mã. Đây là khu vực được Cơ quan chính quyền đặc biệt quan tâm và phát triển để trở thành trung tâm chính trị, hành chính mới của thành phố với các công trình trọng điểm.

Quảng trường ánh sáng – điểm nhấn nổi bật của Vinhomes Star City (Hình ảnh minh họa)

Khu đô thị Vinhomes Star City được quy hoạch thành các tiểu khu với từng phong cách kiến trúc riêng biệt, nằm trong các khu yên tĩnh, biệt lập, gần kênh đào sinh thái hoặc các cảnh quan đan xen bên trong khu đô thị.

Tại Vinhomes Star City, mọi chuẩn mực sống đều được đáp ứng trọn vẹn, từ nhu cầu vui chơi, ăn uống, học tập tới nghỉ dưỡng như ở resort 5 sao ngay trong lòng thành phố.

Rinh được nhà vàng rước ngay xe sang

Hiện tại hai phân khu Hoa Hồng và Nguyệt Quế đã được đã được bàn giao, cư dân đã chuyển về sinh sống.

Nhằm tri ân khách hàng, Chủ đầu tư Vingroup tung ra chính sách bán hàng hấp dẫn dành cho khách mua các phân khu Hoa Hồng, Nguyệt Quế và phân khu The Legend Palace.

Cụ thể, khách hàng lựa chọn 2 phân khu Hoa Hồng hoặc Nguyệt Quế sẽ được nhận ngay voucher 200 triệu đồng khi mua xe VinFast cùng gói quà tặng nội thất theo từng dòng căn có giá trị lên tới 700 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng có thể mua nhà bằng chính sách vay trả góp lên tới 70% giá bán căn hộ ở mức lãi suất 0% trong thời hạn tối đa 12 tháng (chương trình áp dụng có điều kiện).

Trong khi phân khu Nguyệt Quế nổi bật nhờ vẻ đẹp của phong cách Địa Trung Hải khỏe khoắn, độc đáo với lối kiến trúc cân xứng, bề thế, tôn lên phong thái và cá tính của chủ nhân thì khu Hoa Hồng lại mang nét đẹp cổ điển, lãng mạng của nước Pháp. Sở hữu kiến trúc tân cổ điển sang trọng và tinh tế với hình khối chắc khỏe, nổi bật với hệ mái Mansard đặc trưng, các biệt thự kiểu Pháp tại đây được là một trong những kiểu kiến trúc được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Phân khu The Legend Palace với kiến trúc Ý cầu kì và tinh tế, được bao quanh bởi hệ kênh đào nhân tạo (Hình ảnh minh họa)

Với khách hàng chọn mua phân khu The Legend Palace, Chủ đầu tư cũng mang đến những ưu đãi hấp dẫn. Ngoài voucher 200 triệu đồng khi mua xe VinFast như 2 phân khu Hoa Hồng và Nguyệt Quế, khi mua các căn biệt thự tại The Legend Palace khách hàng có thêm cơ hội áp dụng chính sách hỗ trợ vay trả góp lên tới 70% giá bán căn hộ ở mức lãi suất 0% trong thời hạn tối đa 24 tháng và gói quà tặng nội thất lên đến 7.5% giá trị căn nhà (chương trình áp dụng có điều kiện). Với mô hình biệt thự đơn lập và song lập, The Legend Palace là phân khu đầu tiên tại khu đô thị Vinhomes Star City được quy hoạch khép kín, đảm bảo không gian sống riêng biệt cho gia chủ.

Nằm tại vị trí "trái tim" của khu đô thị và lấy cảm hứng từ tinh hoa kiến trúc Ý, phân khu The Legend Palace được kiến tạo như một Venice xanh thu nhỏ với những dãy biệt thự phong cách cổ điển được bao quanh bởi hệ thống kênh đào mang tới không gian trong lành, sinh thái.

Sở hữu những ưu thế nổi trội về vị trí địa lý, hệ thống tiện ích, cộng đồng cư dân tinh hoa đẳng cấp và cộng hưởng với chính sách bán hàng siêu hấp dẫn, Vinhomes Star City đang là dự án hấp dẫn nhất thị trường bất động sản Thanh Hóa dịp cuối năm.