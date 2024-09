Visual đỉnh cao của vợ Phan Văn Đức khiến cư dân mạng mê mẩn

Võ Nhật Linh sinh năm 1997 tại Nghệ An. Cô nàng từng theo học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục mầm non tại Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Năm 2020, Nhật Linh và Phan Văn Đức tổ chức đám cưới. Đến thời điểm này, họ đã có với nhau 2 người con.

Nhật Linh và Văn Đức. Ảnh: FBNV.

Sau khi kết hôn với Văn Đức, Nhật Linh đã không theo đuổi công việc giáo viên mầm non mà cô đam mê. Thay vào đó, hot girl Nghệ An chuyển sang làm kinh doanh và hiện đang làm chủ một khách sạn tại Cửa Lò, Nghệ An.

Tuy bận bịu với công việc và phải lo chăm sóc con nhỏ nhưng Nhật Linh vẫn tích cực tập luyện thể thao và duy trì chế độ ăn uống khoa học. Nhờ đó, nàng WAG 27 tuổi vẫn sở hữu vóc dáng mảnh mai khiến cộng đồng mạng mê mẩn.

Một số hình ảnh của Võ Nhật Linh (Ảnh: FBNV):