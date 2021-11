VNVC tiếp tục ký hợp đồng mua hơn 25 triệu liều vắc xin covid-19 của Astrazeneca

VNVC - hệ thống tiêm chủng hiện đại, dịch vụ cao cấp, chi phí hợp lý, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và hàng triệu gia đình Việt tin tưởng

Không chỉ được biết đến với Hợp đồng vắc xin Covid-19 lịch sử, Hệ thống tiêm chủng VNVC còn được hàng triệu gia đình Việt Nam biết tới là hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin an toàn, chất lượng cao, dịch vụ cao cấp với giá thành hợp lý. VNVC đầu tư lớn cho hạ tầng, cơ sở vật chất, công nghệ, liên tục nâng cao chất lượng phục vụ và đội ngũ nhân sự.

Chỉ trong vòng 3 năm, VNVC đã mở rộng quy mô với gần 60 trung tâm trên toàn quốc, mỗi trung tâm rộng hàng ngàn mét vuông, được đầu tư lớn cơ sở vật chất khang trang, thiết bị hiện đại.

Đặc biệt, VNVC là hệ thống trung tâm tiêm chủng duy nhất tại Việt Nam đầu tư hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold Chain) chất lượng hàng đầu, hệ thống xe lạnh vận chuyển vắc xin chuyên dụng… Với 60 kho lạnh đạt chuẩn GSP (bảo quản các vắc xin ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C) và 3 kho lạnh âm sâu tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng (bảo quản các vắc xin ở nhiệt độ âm sâu từ -40 đến -86 độ C), tổng công suất bảo quản vắc xin của VNVC lên đến hơn 180 triệu liều tại cùng một thời điểm.

Điểm sáng nổi bật của VNVC chính là sự đảm bảo ở mức cao nhất quy trình an toàn tiêm chủng. Hơn 5.000 bác sĩ và điều dưỡng của VNVC đều có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, được cập nhật liên tục kiến thức và thực hành an toàn tiêm chủng, phương pháp tiêm không đau, xử trí phản ứng sau tiêm…, sẵn sàng đáp ứng dịch vụ tiêm chủng chất lượng cao tại các trung tâm và các chiến dịch tiêm chủng lưu động.

Tất cả trung tâm VNVC đều trang bị phòng xử trí phản ứng sau tiêm với đầy đủ các trang thiết bị đạt chuẩn. 100% khách hàng được bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm hoàn toàn miễn phí, được chỉ định tiêm chủng chính xác và theo dõi sau tiêm tại điểm, hỗ trợ theo dõi sau tiêm tại nhà qua tổng đài, fanpage của VNVC.

VNVC liên tục nâng cấp các tiện ích, đầu tư lớn cho nền tảng công nghệ thông tin để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, phục vụ nhu cầu đăng ký, sắp xếp, điều phối và tiến hành tiêm chủng… cho hàng chục triệu khách hàng, bao gồm: nâng cấp, xây mới các website, mobile app, tăng cường kênh thông tin truyền thông, lên kế hoạch đăng ký tiêm chủng online, hẹn giờ tiêm theo yêu cầu… Tổng đài VNVC nhắc lịch tiêm miễn phí, lưu giữ lịch sử tiêm chủng trọn đời…

Bên cạnh đó, VNVC thường xuyên tổ chức các chương trình tư vấn trực tuyến trên các nền tảng website, fanpage, kênh youtube... với sự tham gia của các bác sĩ uy tín, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế dự phòng, mang đến nhiều kiến thức khoa học về vắc xin và tiêm chủng, cách thức chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Website VNVC là kênh thông tin chính thống về vắc xin và tiêm chủng, với hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng, fanpage VNVC là nơi cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, chương trình ưu đãi hấp dẫn, trả lời nhanh chóng hàng ngàn thắc mắc mỗi tuần…

Với năng lực vượt trội và uy tín vững chắc đã được chứng minh trong những năm qua, là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vắc xin hàng đầu thế giới, VNVC là hệ thống tiêm chủng vắc xin có đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ em và người lớn, chất lượng đảm bảo, bảo quản theo tiêu chuẩn quốc tế. VNVC cũng thường xuyên đưa về Việt Nam các loại vắc xin thế hệ mới để phục vụ người dân Việt Nam.

Bên cạnh việc đặt mua vắc xin Covid-19 thành công, VNVC còn tích cực tham gia các chiến dịch tiêm chủng tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều nhiều địa phương, thực hiện hàng triệu mũi tiêm vắc xin Covid-19 an toàn cho người dân, góp phần đẩy nhanh độ phủ tiêm chủng vắc xin, đẩy lùi dịch bệnh.

Với việc đầu tư lớn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng chuyên môn, tiêm chủng an toàn và dịch vụ cao cấp, giá thành hợp lý và nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ giá…, VNVC sẵn sàng phục vụ cho số lượng lớn khách hàng đến tiêm chủng, với năng lực 3-5 triệu lượt khách hàng mỗi tháng, đảm bảo an toàn trong điều kiện bình thường mới.

VNVC là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của hàng triệu gia đình Việt, nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị trong nước và các hãng dược trên thế giới đánh giá rất cao.

Tháng 6/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng Bằng khen cho Hệ thống tiêm chủng VNVC vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.