Vợ chồng ngư dân ở Quảng Ngãi tử vong do chìm xuồng khi đi đánh cá ở đầm An Khê Vợ chồng ngư dân ở Quảng Ngãi tử vong do chìm xuồng khi đi đánh cá ở đầm An Khê

Thi thể của vợ chồng ngư dân tử vong trên đầm An Khê, TX.Đức Phổ đã được người dân phát hiện và báo cơ quan chức năng vào tối 5/11.