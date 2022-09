Vợ sắp cưới của thủ môn Kepa hoàn hảo đến cỡ nào?

Hiện tại, Kepa đang dự bị dài hạn cho Mendy tại Chelsea. Thủ môn người Tây Ban Nha rất khó cạnh tranh suất bắt chính khi HLV Thomas Tuchel không còn tin tưởng anh.

Mặc dù vậy, ở cuộc sống đời thường, Kepa lại đang rất hạnh phúc. Ngày 2/9, Kepa thông báo cầu hôn thành công Andrea. Thủ thành Chelsea đăng tải hình ảnh hạnh phúc của cả hai cùng dòng chú thích "SHE SAID YES" (Cô ấy nói đồng ý).

Andrea Martinez sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo và cũng là người rất trí tuệ. Ảnh: SPORT

Dưới bài đăng là hàng loạt lời chúc đến từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Cựu giám đốc Chelsea Petr Cech, Pablo Fornals, Ross Barkley,... cũng để lại lời chúc mừng.

Kepa và Andrea bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2021. Đến đầu năm 2022, cặp đôi công khai mối quan hệ tình cảm bằng bức ảnh đăng trên mạng xã hội.

Andrea Martinez sinh ngày 23/6/1993. Nàng hậu hoàn thành chương trình học ở Tây Ban Nha. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông Kinh doanh.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha năm 2020, Andrea từng chơi bóng rổ. Mỹ nhân 29 tuổi được chọn vào đội tuyển bóng rổ U15 Tây Ban Nha năm 2006. Người đẹp góp sức vào ba chức vô địch cùng Tây Ban Nha. Hiện Andrea theo đuổi sự nghiệp người mẫu.

Cùng ngắm một số hình ảnh đẹp của Andrea Martinez: