Võ sĩ Karate hạ Từ Hiểu Đông trong… 20 giây là ai?

Cách đây ít năm, một clip thi đấu MMA của Từ Hiểu Đông với võ sĩ phái karate có tên là An Đế được khán giả nước này đặc biệt quan tâm. Đây là clip cũ, trận đấu khi Từ Hiểu Đông và đối thủ học võ Karate còn trẻ.

Võ sĩ Từ Hiểu Đông.

Cuộc tỉ thí giữa Từ Hiểu Đông với An Đế kết thúc nhanh chóng. Sau những tình huống đánh đứng, hai võ sĩ chơi địa chiến và Từ Hiểu Đông đã sơ hở để An Đế bắt tay khoá, siết buộc anh phải xin thua. Trước trận đấu, võ sĩ họ Từ sinh năm 1979 tỏ ra ngông nghêng và tin rằng mình sẽ dễ dàng đánh bại An Đề, nhưng kết quả lại ngược lại.

Từ Hiểu Đông từng tự hào cho rằng đây là trận đấu MMA đầu tiên ở Trung Quốc, còn khán giả thì tin rằng khi đấu với đối thủ MMA, võ sĩ họ Từ cũng chỉ là tay đấm có trình độ trung bình.