Võ sư đánh người chê khu du lịch Quỷ Núi trên facebook ra đầu thú

Sáng ngày 14/7, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, ông Phạm Đức Vượng, dạy võ tại CLB võ thuật Liên Minh, Công ty CP mật vụ bảo vệ, vệ sĩ Liên Minh VNA thuộc Liên Minh Group đã đến cơ quan đầu thú.

Video camera ghi lại cảnh anh Nguyên bị đánh từ trong quán cà phê ra đến ngoài đường.

Tại cơ quan công an, ông Vượng thừa nhận đã hành hung anh Đỗ Khôi Nguyên (34 tuổi, làm nghề xăm hình tại TP.Đà Lạt) để lấy lòng cấp trên. Lý do ông này đưa ra là do bộc phát cá nhân, bức xúc với những lời lẽ anh Nguyên xúc phạm ông Ngô Quang Phúc - Chủ tịch Tập đoàn Liên Minh Group (là chủ đầu tư KDL Quỷ Núi).

Hình ảnh camera ghi lại cảnh anh Nguyên bị các đối tượng hành hung tại quán cà phê.

Ngoài ra, Công an TP.Đà Lạt cũng triệu tập 3 người khác đã cùng ông Vượng đánh anh Nguyên tại quán cà phê số 74 Phan Đình Phùng (phường 2, TP.Đà Lạt) để điều tra, làm rõ hành vi xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, anh Nguyên đăng status trên Facebook với nội dung: "Chúc mừng ông Phúc bđs Liên Minh và một vài quan tỉnh Lâm Đồng..." cùng 2 tấm hình được cộng đồng mạng cho là phản cảm.

Hai tấm ảnh được anh Nguyên đăng lên facebook cùng những lời chê bai khu du lịch Quỷ Núi.

Sau đó khoảng 15 phút, anh Nguyên được một người tên Vượng liên hệ qua điện thoại hẹn giờ đến xăm hình. Khoảng 17h, người đàn ông này tự xưng là “anh em xã hội” của anh Phúc - Chủ tịch Tập đoàn Liên Minh Group và gây áp lực, đe dọa, buộc anh Nguyên gỡ dòng trạng thái trên.

Sau khi xóa status, anh Nguyên được ông Vượng mời qua quán cà phê gần đó. Trong quán cà phê, ông Vượng yêu cầu anh Nguyên phải nói lời xin lỗi để quay video. Khi anh Nguyên không chấp nhận, anh bị ông Vượng và 3 người ngồi sẵn trong quán lao vào hành hung. Sau đó, anh Nguyên được đưa đến bệnh viện cấp cứu, những người hành hung cũng rời khỏi quán cà phê.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường 2 (TP.Đà Lạt) đã đến quán cà phê lập biên bản ghi nhận vụ việc, trích xuất camera điều tra.