VPIM 2023 – bước chạy “Vì một Việt Nam thịnh vượng”, lan tỏa giá trị cộng đồng

Gần 11.000 vận động viên tham gia

VPIM 2023 – sự kiện thể thao quốc tế thường niên chính thức của Hà Nội đã diễn ra thành công với sự tham dự của gần 11.000 vận động viên (VĐV) ở cả 4 cự ly 42km, 21km, 10km và 5km. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sở hữu bản quyền và tổ chức. Sự kiện cũng nhằm mục đích thúc đẩy du lịch, xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội tươi đẹp, thân thiện, hấp dẫn với khách du lịch trong và ngoài nước.

Gần 11.000 VĐV tham gia giải chạy VPIM 2023.

2h sáng 8/10, rất nhiều VĐV đã có mặt tại Bờ Hồ để tham gia khởi động và xuất phát ở cự ly full marathon – cự ly 42km. Nhiệt độ Hà Nội sáng nay chỉ vào khoảng 21-25 độ C, không khí mát mẻ và có gió. Nhiều VĐV đánh giá, năm nay thời tiết đẹp và rất ủng hộ các VĐV. Ở giải chạy năm nay, cự ly half marathon (21km) thu hút nhiều VĐV tham dự nhất, với hơn 4.000 VĐV.

Cung đường chạy thi vị của mùa thu Hà Nội.

Các VĐV đã được trải nghiệm cung đường đầy thi vị của mùa thu Hà Nội đi qua 5 quận, 1 huyện và 30 danh thắng nổi tiếng của Thủ đô. Đại diện Ban tổ chức giải (BTC) cho biết, các cung đường thuộc 4 cự ly thi đấu đều được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS).

Các VĐV chạy qua nhiều danh thắng nổi tiếng của Thủ đô.

Bên cạnh cung đường ấn tượng, một trong những yếu tố khẳng định quy mô, đẳng cấp của VPIM 2023 chính là hệ thống giải thưởng gồm 115 giải có tổng trị giá lên đến gần 2 tỷ đồng, trong đó giải thưởng tiền mặt lên tới gần 800 triệu đồng, được xem là một trong những giải chạy có giải thưởng tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay.

Nhiều gương mặt ấn tượng

Bên cạnh các VĐV phong trào, VPIM 2023 quy tụ nhiều gương mặt ấn tượng là các VĐV chuyên nghiệp và nhiều người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau. Ở cự ly full marathon (42km) nam, nhà vô địch Seagames Phạm Tiến Sản đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2:36:58, giữ vững ngôi vương ở mùa giải trước. Trong khi Lèo Thị Tình, chân chạy Sơn La đã nhanh chân giành giải nhất với thành tích ở cự ly 42km dành cho nữ. Mùa giải năm trước, cô về thứ 2 sau Nguyễn Thị Oanh.

VĐV Phạm Tiến Sản vô địch cự ly full marathon nam.

Ở cự ly half marathon, giành vị trí thứ nhất nam và nữ là VĐV Hà Văn Nhật – VĐV duathlon, một trong những gương mặt quen thuộc ở các giải chạy marathon và VĐV điền kinh Phạm Thị Huệ. Cự ly 10km, Lê Văn Thao và Khuất Phương Anh đã xuất sắc giành vị trí quán quân. Và ở cự ly 5km, vị trí này thuộc về Trần Lê Hoàng và Nguyễn Thị Thành.

Khuất Phương Anh giữ vị trí quán quân cự ly 10km.

Giải chạy còn quy tụ những tên tuổi VĐV chuyên nghiệp khác như Kipsang Charles người Kenya, Đào Bá Thành, Nông Thị Chang...

Bình An, Phương Nga khoe medal sau khi về đích.

Bên cạnh các VĐV chuyên nghiệp, VPIM 2023 cũng có sự góp mặt của vợ chồng diễn viên Bình An và á hậu Phương Nga. Bình An cho biết, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng anh tham gia giải chạy cộng đồng tại Hà Nội. "Chúng tôi hướng đến cuộc sống hạnh phúc với lối sống tinh thần lành mạnh và môn thể thao chạy bộ giúp chúng tôi đạt được điều đó", Bình An chia sẻ.

Trang Lê Fitness ở vị trí xuất phát của cự ly 10km.

Một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng người sáng tạo nội dung về lĩnh vực fitness nhiều năm nay cũng góp mặt ở VPIM 2023 là Trang Lê fitness. Trang Lê cho hay mình tham gia giải chạy này vì nó có nhiều ý nghĩa cộng đồng, là giải chạy phi lợi nhuận. "Mặc dù không phải dân chạy chuyên nghiệp nhưng tôi rất ấn tượng với các runner về tinh thần bền bỉ kỷ luật và không bao giờ bỏ cuộc."- Trang Lê nói.



Bước chạy "Vì một Việt Nam thịnh vượng"

VPIM 2023 là giải chạy quy mô lớn thứ 12 mang thương hiệu VPBank trong vòng 5 năm qua. Theo đó, tất cả doanh thu của VPIM 2023 được đầu tư cho chất lượng giải đấu với trọng tâm là người chạy, đồng thời đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Nhiều VĐV nước ngoài tham gia thi đấu giải VPIM 2023.

Mỗi VĐV đăng ký tham gia đã đóng góp 30.000 đồng vào hoạt động của chuỗi chương trình Cặp lá yêu thương (do VPBank phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam thực hiện) và chương trình giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á do Newborns - tổ chức phi chính phủ đến từ Anh Quốc triển khai. Trong Lễ Khai mạc giải chạy, BTC VPIM đã trao tặng số tiền đóng góp này tương đương 300 triệu đồng cho hai tổ chức. Bên cạnh những bước chân thịnh vượng đồng hành cùng các vận động viên VPIM 2023, những năm qua VPBank cũng đã liên tục chung tay cùng chính phủ và các địa phương trong các hoạt động an sinh, xã hội trên khắp mọi miền đất nước, tập trung chủ yếu vào giáo dục và y tế với tổng số tiền hỗ trợ lên tới gần 1400 tỷ đồng.

Có thể thấy, với VPIM, VPBank đã và đang từng bước hoàn thiện sứ mệnh thúc đẩy phong trào thể thao lành mạnh, kiến tạo cộng đồng Việt Nam thịnh vượng, lan tỏa lối sống nhân văn, tích cực.