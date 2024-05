Vụ 14 người tử vong ở đám cháy Trung Kính: Cần phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân phụ trách

Hơn 1 tuần trước, nhà trọ kết hợp kinh doanh xe điện tại số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội xảy ra vụ cháy khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương.

Sau khi xảy ra đám cháy, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan đến vụ cháy.

Điều đáng nói đây không phải là vụ cháy đầu tiên khiến nhiều người thương vong như vậy. Hơn 2 năm trước, cũng tại quận Cầu Giấy cũng xảy ra vụ cháy vụ cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (Cầu Giấy) khiến nhiều người thương vong.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ cơ sở kinh doanh. Đến tháng 8/2023, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 10 năm tù bị cáo Phạm Duy Hùng (chủ quán karaoke ISIS) về tội vi phạm quy định PCCC, theo điểm a khoản 3 điều 313 bộ luật Hình sự.

Hiện trường xảy ra vụ cháy ở phố Trung Kính. Ảnh: Dân Việt.

Ông Khương Văn Tạo (Hà Nội) gửi lời chia sẻ tới những gia đình có nạn nhân tử vong trong đám cháy ở phố Trung Kính. Ông Tạo cho hay, trong vụ việc này, cơ quan chức năng cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và cụ thể ở đây là lãnh đạo quận Cầu Giấy; phường Trung Hòa.

Trường hợp, cơ quan chức năng điều tra, làm rõ những người giao quản lý về trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy chưa đúng quy định, hoặc buông lỏng quản lý thì những người này cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Lúc này, tùy vào hậu quả xảy ra, họ có thể bị kỷ luật, xử phạt hành chính, hoặc trách nhiệm hình sự.

Theo ông Tạo, cơ quan chức năng cần phải làm quyết liệt ngay từ đầu đối với lĩnh vực xây dựng, đối với những nhà trọ mini, khi xây dựng phải có lối thoát hiểm, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mới cho hoạt động.

Đối với những nhà trọ mini hiện đang hoạt động, cần phải rà soát một cách tổng thể, đưa ra các giải pháp. Các phòng ở nhà trọ phải có cửa sổ thoát hiểm khi xảy ra cháy, phải có các giải pháp như phòng như thang giây, vật dụng hỗ trợ khi xảy ra cháy.

Còn ông Đặng Văn Tâm cho biết, hằng năm, đều xảy ra các vụ cháy nổ, nhất là vào thời điểm mùa hè, nắng nóng. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần phải rà soát quyết liệt, xử lý nghiêm đối với các hộ dân vi phạm để hạn chế thấp nhất hậu quả của những vụ cháy gây ra.

Đối với vụ cháy ở Trung Kính, ông Tâm cũng cho rằng, khi có kết luận điều tra, cơ quan chức năng cần phải làm rõ trách nhiệm của tập thể UBND quận, lãnh đạo quận phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị, tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm ở cấp phường. Bởi những người này là người đứng đầu cơ quan và được giao phụ trách, chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực xây dựng đô thị.

Luật sư Ma Văn Giang – Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra, xác minh làm rõ về nguyên nhân dẫn đến vụ hoả hoạn thương tâm trên để làm căn cứ khởi tố bị can về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Luật sư Ma Văn Giang – Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ xác minh cụ thể nguyên nhân chính dẫn đến vụ hoả hoạn do cá nhân gây nên hay do sự cố khách quan, do người chủ quản lý khu nhà trọ thiếu trách nhiệm hay do sự thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc cấp phép, gíam sát hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bắt buộc phải có giấy phép.

Khi có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, cá nhân, tổ chức nào để xảy ra hành vi vi phạm thì phải liên đới chịu trách nhiệm.

Trong trường hợp, sau khi có kết luận của cơ quan điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hoả hoạn thương tâm trên do buông lỏng quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc cấp phép, giám sát hoạt động của khu nhà trọ, hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú thì người có trách nhiệm trong việc cấp phép, quản lý, giám sát hoạt động đối với loại hình kinh doanh dễ xảy ra cháy, nổ này phải chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải liên đới chịu trách nhiệm trong việc bồi thường thiệt hại cho người bị hại.

"Và trong trường hợp này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi do cấp dưới mà mình trực tiếp quản lý gây ra", luật sư Giang nói.

Trong khi đó, trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho hay, cơ quan chức năng hiện đang làm rõ trách nhiệm của các cá nhân được giao phụ trách và quản lý về lĩnh vực trật tự đô thị. Khi nào có kết quả, ông Tuấn Anh sẽ thông tin sau.



Trước đó, UBND TP. Hà Nội có Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 nêu rõ: "UBND cấp quận, huyện phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Chủ tịch UBND quận, huyện phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý Chủ tịch UBND cấp xã, phường và Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp quận, huyện, cán bộ, công chức dưới quyền không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng".