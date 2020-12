Vụ 79 giấy khám sức khỏe lái xe bất thường tại TT Y tế Ninh Giang: Sở Y tế chưa kết luận vụ việc

Nội dung báo cáo nêu rõ, Sở Y tế tỉnh Hải Dương nhận được đơn tố cáo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang tổ chức khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe sai quy định.

Căn cứ Luật Tố cáo năm 2018, ngày 10/7/2020, Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-SYT thụ lý giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, cùng ngày 10/7/2020, Công an tỉnh Hải Dương đã làm việc với Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang và thu giữ toàn bộ 79 giấy chứng nhận sức khỏe bản gốc cùng một số tài liệu liên quan là chứng cứ quan trọng của vụ việc.

Do vậy, ngày 6/8/2020 Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 615/QĐ-SYT tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo. Sở Y tế chưa giải quyết và kết luận vụ việc.

Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang nơi xảy ra vụ việc

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, việc tổ chức khám sức khỏe cho người lái xe được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế- Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và qui định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe. Kinh phí thu được đã nhập vào nguồn thu của đơn vị theo qui định.

Tuy nhiên việc tổ chức khám tại Trung tâm sát hạch lái xe Lập Phương Thành là chưa đúng quy định, vì địa điểm khám là Phòng y tế Trung tâm chưa bảo đảm yêu cầu.

Sau khi nhận được Công văn số 4529/UBND-VP ngày 9/12/2020 của UBND tỉnh, ngày 14/12/2020 Sở Y tế đã có công văn gửi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đề nghị cung cấp kết quả xác minh vụ việc (nếu có) và bàn giao 79 giấy chứng nhận sức khỏe lái xe cùng các giấy tờ, tài liệu liên quan (bản gốc) đã tạm giữ để Sở Y tế giải quyết tố cáo theo quy định.

Trao đổi với PV Báo Điện tử Dân Việt, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản nói trên của Sở Y tế tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, đơn vị sẽ chỉ cung cấp cho Sở Y tế tài liệu công chứng, còn bản gốc phải được lưu giữ tại cơ quan công an. Bởi vụ việc có dấu hiệu tội phạm, do đó, cơ quan công an cũng đang tiến hành các bước xác minh, thu thập chứng cứ theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Một giấy khám sức khỏe có dấu hiệu bất thường

Trước đó, Báo Điện tử Dân Việt ngày 13/11/2020 đăng bài "Hải Dương: 79 giấy khám sức khỏe lái xe "bất thường" tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang" phản ánh việc Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang ký, đóng dấu xác nhận 79 giấy khám sức khoẻ lái xe khi những tờ khám sức khỏe này không có ảnh của người đến khám, số thứ tự bị đảo ngược, không có chữ ký của người khám, 8 tiểu mục khám lâm sàng nhưng chỉ có chữ kỹ của 3 bác sỹ…

PV Dân Việt đã xác minh, theo đó, danh sách 79 trường hợp khám sức khỏe lái xe trong các ngày 15/6 và 29/6 không có tên trong danh sách khám của bệnh viện.

Thậm chí, nhiều trường hợp khám sức khỏe thi bằng lái xe hạng C cần phải làm xét nghiệm máu để xác định có chất cấm hay không cũng không thấy không có tên trong danh sách xét nghiệm của bệnh viện trong những ngày đó.

Theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 (về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe), Quyết định số 4759/QĐ-BYT ngày 9.11.2015 của Bộ Y tế (về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ này) thì quy trình cấp giấy khám sức khoẻ hợp lệ phải tuân theo 3 bước.

Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh phải đối chiếu ảnh trong giấy khám sức khoẻ với người đến khám sức khỏe; đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã đối chiếu. Theo tài liệu của Dân Việt, một số trường hợp trong tổng số 79 giấy khám sức khoẻ do Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp lại không dán ảnh theo quy định.