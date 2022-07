Vụ bắt kẻ trộm xe máy và hàng của shipper: Thưởng nóng công an phường

Ngày 14/7, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, Đảng ủy, UBND phường đã tổ chức trao thưởng cho tập thể Công an phường 22 do có thành tích phá án nhanh vụ nhân viên giao hàng bị trộm xe gắn máy và hàng hóa.



Lãnh đạo Đảng ủy, UBND khen thưởng công an phường 22, quận Bình Thạnh vì phá nhanh vụ trộm xe và hàng của shipper. Ảnh: CACC

Theo ông Quang, hoạt động khen thưởng, biểu dương tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường 22 sau khi làm rõ vụ án nhằm kịp thời khích lệ, động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an phường tiếp tục phấn đấu, cố gắng hoàn xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, trưa 11/7, trong lúc giao hàng cho khách tại hẻm 113 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, anh Nguyễn Khánh Duy (nhân viên giao hàng) bất ngờ bị trộm xe máy và thùng hàng. Thùng hàng ước tính có giá trị khoảng 20 triệu đồng.

Đối tượng làm việc với cơ quan công an sau khi bị bắt. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin trình báo, Ban Chỉ huy Công an quận Bình Thạnh chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường 22 nhanh chóng vào cuộc, truy bắt thủ phạm.

Qua điều tra, công an đã mời bạn gái của nghi can Dương Nguyễn Hoàng Sơn là chị T.T.T. (29 tuổi, quê An Giang) lên làm việc.

Thùng hàng của nam shipper bị đối tượng cướp cùng xe máy. Ảnh: CACC

T. thừa nhận ngày 11/7, Sơn đã mang về nhà nhiều gói hàng mang nhãn Shopee rồi cùng nhau mở ra xem. Từ lời khai của T., các trinh sát đã ập vào khách sạn ở quận Phú Nhuận bắt giữ đối tượng Sơn.



Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận mình là người đã gây ra vụ trộm trên. Ngoài ra, Sơn khai nhận còn gây 3 vụ trộm cắp tài sản khác, hiện công an đang đấu tranh, làm rõ.