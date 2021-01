Vụ chân dài bán dâm tại quán massage Ngọc Trinh: Hé lộ số tiền ăn chia

Thông tin về sự việc trước đó, An ninh Thủ đô cho hay, vào khoảng 1h ngày 16/6/2020, Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp với đoàn liên ngành của UBND TP.Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở massage Ngọc Trinh, địa chỉ ở 46/12 Lý Tự Trọng, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng Vip 7, Vip 8 và Vip 10. Cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ hình sự 4 quản lý của cơ sở massage trên để quản lý theo quy định của pháp luật.