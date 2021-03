Vụ 'chôn sống nam thanh niên' như thời trung cổ: 11 đối tượng bị bắt là bạn của nạn nhân

Trao đổi với PV Dân Việt, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "11 thanh niên này là bạn của nạn nhân. Các thanh niên khai nhận do nạn nhân chơi bời, nợ nần nên bắt giữ "chôn sống" với mục đích đe dọa, bắt nạn nhân trả nợ. Ngoài ra, nhóm thanh niên này khai nhận được mẹ của nạn nhân thuê để răn đe đỡ chơi bời. Tuy nhiên, mẹ nạn nhân chưa thừa nhận là thuê nhóm thanh niên dạy con".



Nam thanh niên bị tra tấn như thời trung cổ.

Trong khi đó, chiều 27/3, Trung tá Phạm Thành Long - Phó trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ nam thanh niên bị trói tay, trùm đầu, "chôn sống" dưới hố cát như thời trung cổ, Công an TP.Vinh đã bắt và tạm giữ hình sự 11 đối tượng liên quan.



Theo nguồn tin riêng của báo điện tử Dân Việt, trong số 11 đối tượng này có 4 đối tượng sinh sống trên địa bàn phường Trường Thi, 1 đối tượng ở Đô Lương... Đây là những đối tượng chuyên kinh doanh hiệu cầm đồ trên địa bàn phường Bến Thủy gần trường Đại học Vinh.

"Liên quan đến vụ việc trên Công an TP.Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ", Trung tá Long cho biết.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân Việt một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, bước đầu đã xác minh được nạn nhân có tên là N.Q.V. (17 tuổi, trú trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Công an huyện Nghi Xuân vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp túc xác minh vị trí nhóm thanh niên thực hiện hành vi đào hốt cát vùi lấp thanh niên N.Q.V.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng 27/3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip kéo dài nhiều phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hạ, làm nhục và bị vùi lấp dưới hố cát ở gần bờ sông.

Đoạn clip này thể hiện, một nam thanh niên gần 20 tuổi bị trói tay phía sau đứng dưới một hố cát đã được đào sẵn. Phía trên bờ, một nhóm khoảng 6 thanh niên vây xung quanh. Một thanh niên mặc áo đen chửi bởi và đạp nạn nhân xuống hố cát để lấp lại.