Ngày 29/12, liên quan đến vụ đối tượng dùng súng nhựa cướp tiền của khách đến giao dịch ở một ngân hàng ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, hiện công an đang lấy lời khai đối tượng.



Đối tượng Tùng bị bắt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Công an Đồng Nai cho biết, bước đầu nghi can Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) khai, bản thân làm nghề giao nhận hàng hóa (shipper), do nợ nần, túng quẫn nên đã nảy sinh ý định dùng súng giả cướp tiền tại ngân hàng để trả nợ.

Tùng khai nhận, không có nghề nghiệp ổn định, tiền bạc không đủ xài nhưng lại ăn chơi nên lâm vào cảnh nợ nần.

Để có tiền, Tùng đã lấy xe máy của bố mình đi bán và mượn tiền của một số người khác để tiêu xài cá nhân. Gần đây, Tùng đi làm nghề shipper.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tuy nhiên quá trình đi giao nhận hàng, Tùng nảy sinh ý định cướp tại ngân hàng để có tiền trả nợ. Tùng quan sát một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Biên Hòa và khu vực xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, trong đó, phòng giao dịch một ngân hàng chi nhánh bắc Đồng Nai tại xã Thạnh Phú. Đây là nơi ít dân cư chung quanh và có đường tẩu thoát thuận lợi nên đối tượng đã lên kế hoạch cướp.

Với khẩu súng nhựa mua cho con chơi hơn 1 năm trước, Tùng lấy đi để đe dọa khống chế nhân viên nhằm cướp tiền.

Để thực hiện kế hoạch, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28/12, Tùng mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang vào Phòng giao dịch trên. Tại đây, Tùng dùng súng nhựa đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Khi Tùng yêu cầu nhân viên ở quầy đưa tiền cho mình thì nhân viên ngân hàng nhanh chóng thu tiền vào phía sau két. Lúc này, nhân viên và một số người dân trong phòng giao dịch hoảng sợ hô hoán cướp thì Tùng hoảng loạn lùi dần về cửa.

Khi đó Tùng thấy một khách hàng đang để tiền trên quầy (20 triệu đồng) đã nhanh tay cướp và chạy thoát ra ngoài. Thời điểm này có nhân viên bảo vệ đuổi theo. Tùng lên xe máy bỏ trốn và làm rơi súng nhựa ở hiện trường.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng trong tối 28/12. Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.