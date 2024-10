Cơ sở pháp lý trong vụ hai chị em rủ nhau đi cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk

Hai chị em rủ nhau đi cướp tiệm vàng

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, ngày 1/10 Công an huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) cho biết đã truy bắt được hai nghi phạm cướp tiệm vàng tại thị trấn Ea D'răng, huyện Ea H'Leo.

Hai người bị bắt là Bùi Thị Mỹ Duyên (23 tuổi) và Bùi Văn Quang (20 tuổi, cùng trú tại xã Ea Hiao, huyện Ea H'Leo) là chị em cùng mẹ khác cha.

Trước đó, chiều 28/9, Duyên và Quang đi xe máy không biển kiểm soát đến tiệm vàng Thanh Đức (tổ dân phố 7, thị trấn Ea D'răng, huyện Ea H'Leo) do ông Nguyễn Thanh Phú làm chủ hỏi mua vàng.

Tại đây, ông Phú đưa cho Duyên xem 1 lắc tay vàng 3 chỉ, 1 nhẫn vàng 2 chỉ và 3 nhẫn vàng 1 chỉ/chiếc. Nhân lúc ông Phú không để ý, Duyên cầm số vàng chạy ra xe máy cùng Quang tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ea H'Leo đã khởi tố vụ án, xác lập chuyên án, chỉ đạo các đội nghiệp vụ và phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét. Đồng thời thông báo truy tìm đối tượng, tang vật, phương tiện gây án trên các mạng xã hội. Sau 48 giờ tích cực truy xét, công an đã bắt được hai nghi phạm.

Hai chị em táo tợn cướp tiệm vàng, sa lưới sau 48 giờ (đối tượng Bùi Thị Mỹ Duyên trú tại xã Ea Hiao, huyện Ea H'Leo) tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.



Tại cơ quan điều tra, hai chị em Duyên, Quang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khai do không có nghề nghiệp ổn định, nợ nần không có tiền trả nên Duyên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng và rủ em đi cướp.

Sau khi cướp giật thành công, Duyên và Quang đem số vàng đến thị xã Ayun Pa, Gia Lai để tiêu thụ. Hiện Công an huyện Ea H'Leo đang tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định về tội danh cướp giật tài sản

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, hành vi của các đối tượng có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân và trực tiếp xâm hại đến quyền sỡ hữu tài sản hợp pháp của người khác mà pháp luật hình sự bảo vệ. Do vậy, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Bùi Văn Quang (trú tại xã Ea Hiao, huyện Ea H'Leo) bị bắt sau ít 48h gây án. Ảnh: C.A.



Trường hợp cơ quan cảnh sát điều tra xác định các đối tượng có đầy đủ năng lực và khả năng điều khiển hành vi thì việc cướp giật tài sản của hai đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội "Cướp giật tài sản". Tội danh và hình phạt được quy định theo Điều 171, Bộ luật hình sự năm 2015.



Tùy vào hành vi cụ thể, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và giá trị tài sản bị xâm hại mà người gây ra vụ việc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân; Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo luật sư Huy, phía cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào sự hợp tác của người phạm tội trong quá trình điều tra, việc bồi thường, khắc phục hậu quả, các tình tiết về nhân thân người phạm tội, động cơ dẫn đến tội phạm… từ đó xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, khung hình phạt, mức hình phạt phù hợp với người phạm tội theo quy định của pháp luật.