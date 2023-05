"Vũ khí" 1m95 sẽ giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam "lật đổ" Thái Lan?

Vào 9/2022, cầu thủ Jaja Santiago 1m95 quyết định nhập quốc tịch và thi đấu cho ĐT bóng chuyền nữ Nhật Bản, bóng chuyền Philippines vắng một VĐV tài năng.

Khi Santiago không còn thi đấu cho ĐT bóng chuyền nữ Philippines cũng có nghĩa cô sẽ vắng bóng tại SEA Games, và ở các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Trần Thị Thanh Thúy với chiều cao 1m93 là cầu thủ cao nhất bóng chuyền nữ.

Lý Thị Luyến (số 22) tiết lộ cô cao 1m95, tức là hơn Thanh Thúy (số 3) 2 cm.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã đấu bán kết SEA Games 32 với ĐT bóng chuyền nữ Indonesia vào tối 13/5. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải rất nhọc nhằn mới có thể đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2, qua đó đoạt vé vào chung kết để gặp ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan.

Theo danh sách đăng ký các đội tuyển gửi lên ban tổ chức SEA Games 32, về mặt lý thuyết, Thanh Thúy là cầu thủ cao nhất, tuy nhiên thực tế thì Lý Thị Luyến thời điểm hiện tại mới là người có chiều cao tốt nhất bóng chuyền nữ SEA Games 32.

Thông tin bất ngờ này được chuyền hai Lâm Oanh tiết lộ trong livestream gần đây. Ở video này, Lý Thị Luyến hé lộ giờ cô đã cao hơn Thanh Thuý. Chiều cao hiện tại của tuyển thủ bóng chuyền gốc Hưng Yên hiện tại đã là 1m95. Trong khoảng vài năm trở lại đây người ta vẫn sử dụng thông số Lý Luyến cao 1m90 nhưng chỉ số này đã cũ.

Thanh Thúy (nhảy đập) và Lý Luyến (số 22) là hai VĐV Việt Nam cao trên 1m9 thi đấu ở SEA Games 32.

Dĩ nhiên chuyện Lý Luyến cao hơn Thanh Thúy vẫn chưa chính thức được công nhận, nhưng nhìn Thanh Thúy và Lý Luyến thi đấu tại giải CLB châu Á 2023 cũng như SEA Games 32 có thể khẳng định Luyến đã cao vượt Thúy.

Đây là thông tin cực vui với người hâm mộ Việt Nam, bởi bóng chuyền cần chiều cao và đội tuyển nữ của chúng ta đang có hai "Sếu vườn" cao hơn 1m93.

Trong những trận vừa qua tại SEA Games 32, đặc biệt là ở trận bán kết với ĐT bóng chuyền nữ Indonesia, có thể dễ dàng nhận ra, Thanh Thuý đã không còn hiệu quả như tại giải CLB châu Á 2023. Lý do là vì chủ công người Long An này đã bị xuống sức do phải cày ải rất nhiều.

Trong bối cảnh ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đấu chung kết với ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan vào 19h30 tối nay, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể sẽ phải cân nhắc sử dụng phụ công Lý Thị Luyến nhiều hơn nhằm giảm tải áp lực cho Thanh Thuý, đồng thời cũng tăng chất lượng cho những pha đánh nhanh và chắn bóng của các cô gái Việt Nam.

Biết đâu, trong một ngày được tin tưởng, Lý Thị Luyến sẽ thi đấu thăng hoa, qua đó giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tạo bất ngờ trước ĐT nữ Thái Lan và đổi màu huy chương sau nhiều năm liền chỉ "ẵm" bạc (9 HCB, 2 HCĐ).

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không hài lòng về các học trò Chia sẻ sau trận thắng nhọc nhằn 3-2 của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trước ĐT bóng chuyền nữ Indonesia tối qua, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ sự không hài lòng với nhiều vị trí: "ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chưa là chính mình ở SEA Games. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Giờ tập cũng không ổn định. Chúng ta có vui vì chiến thắng, nhưng VĐV Việt Nam thi đấu dưới sức. Nhưng phải thừa nhận đội bạn chơi tốt, đây là trận đấu không dễ dàng". HLV Tuấn Kiệt tiếp tục chỉ ra nguyên nhân khiến đội chơi chưa hay: "Chiến thắng tại giải vô địch các CLB châu Á trước CLB Thái Lan khiến áp lực, sự kỳ vọng khán giả dành cho cầu thủ Việt Nam tăng lên. Điều này hoàn toàn tích cực nhưng nó cũng là "con dao 2 lưỡi" khiến một số cầu thủ bị khớp, chơi chưa được hay như giải châu Á vừa qua".

Ông Kiệt thừa nhận điểm yếu: "Indonesia ra sân với tinh thần thoải mái. Khi chúng ta chểnh mảng lập tức gặp khó khăn, đặc biệt là bước 1 không tốt của Việt Nam. Đây là điểm yếu cố hữu. Hy vọng vào chung kết chúng ta cũng tiếp cận trận đấu giống như tinh thần Indonesia. Tôi nhận định cơ hội giành chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan vào khoảng 40%.".

"Chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với đội hình khác khi gặp Thái Lan, tôi sẽ sắp xếp một đội hình để các cầu thủ đều có thể phát huy tốt. Cần xác định, Thái Lan vẫn là đội bóng có lối chơi hay nhất khu vực. Chúng ta phải đảm bảo thi đấu đúng sức, hoặc phải hơn 200% mới cố thể chiến thắng", HLV Tuấn Kiệt chia sẻ điều ông và học trò muốn mang tới bất ngờ về đội hình của Việt Nam dành cho Thái Lan.