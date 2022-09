Vụ nhiều đồng hồ nước ở quận 1,3 TP.HCM bị mất cắp: Đã bắt được nghi phạm

Chiều 3/9, Công an quận 3 cho biết đơn vị đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, Công an quận 1 đã bắt Trần Quốc Đại (41 tuổi, sống lang thang) - nghi phạm trộm hàng loạt đồng hồ nước ở khu vực trung tâm TP.HCM, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV) là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nước trên địa bàn quận 1, quận 3 (trừ các phường 12, 13, 14). Thời gian qua, công ty di dời đồng hồ nước ra ngoài, có gắn hộp bảo vệ, góp phần kéo giảm tình trạng thất thoát nước.

Trần Quốc Đại (41 tuổi, sống lang thang) - nghi phạm trộm hàng loạt đồng hồ nước ở khu vực trung tâm TP.HCM, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC

Trong tháng 8/2022, công ty đã ghi nhận nhiều trường hợp bị mất đồng hồ nước. Tại khu vực quận 3 ghi nhận 36 trường hợp mất đồng hồ nước tại các phường 2, 4, 5, 9, 10 và phường Võ Thị Sáu, trong đó phường Võ Thị Sáu mất 27 cái.

Ngày 1/9, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 3 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Công an quận 1 cùng các đơn vị liên quan xác định Đại là nghi phạm liên quan vụ trộm như hình ảnh camera ghi lại, nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Đại khai trong lúc đạp xe đi lượm ve chai, nhìn thấy đồng hồ nước lắp trên vỉa hè nên nảy sinh ý định trộm.

Ngày 4/8, Đại dùng kìm để tháo trộm nhiều đồng hồ nước tại các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Võ Văn Tần (quận 3). Trong tháng 8/2022, Đại lấy trộm được 25 đồng hồ nước tại khu vực quận 3.

Đại khai mỗi đêm trộm được nhiều nhất là 4 đồng hồ nước, ít nhất là 2 cái. Sau khi trộm, Đại dùng búa đập đồng hồ ra và bán cho người thu mua phế liệu dạo trên đường. Mỗi cái Đại bán 70.000 đồng.