Vụ nhiều nhân viên quán karaoke là F0: Xem xét khởi tố vụ án

Quán cà phê, karaoke "Phố" mở chui, có nhiều nhân viên là F0. Từ ổ dịch này, cơ quan y tế xác định được hàng người là F1, F2.

Mặc dù chưa được phép mở cửa nhưng quán cà phê karaoke "Phố" ở thôn Mia, xã An Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang vẫn ngang nhiên hoạt động.

Ngày 4/11, trên địa bàn huyện Lạng Giang ghi nhận 10 ca F0 đều liên quan đến chùm ca bệnh tại quán cà phê karaoke Phố, trong đó có 3 nhân viên phục vụ. Quán karaoke này được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép kinh doanh vào năm 2014, chủ cơ sở là ông C.X.N (SN 1957 ở thôn Mia). Quán có 5 nhân viên nữ phục vụ, quê ở Nghệ An, Cao Bằng; 2 người giúp việc ở xã Đào Mỹ và Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang.

Đến tối 5/11, ông C.X.N và con trai cũng trở thành F0.

Kết quả truy vết cho thấy, ông C.X.N có đi uống nước tại cơ sở karaoke Sắc Màu ở thôn De, xã Nghĩa Hưng, có tiếp xúc với 1 nhân viên nữ là người mang nước ra. Điều đáng nói, mặc dù hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh vẫn phải tạm dừng theo chỉ đạo của tỉnh song cơ sở karaoke Phố vẫn ngang nhiên hoạt động, nằm ở ngay trung tâm xã, bám sát tỉnh lộ.

Sáng 6/11, phát sinh thêm 5 F0, trong đó có 3 trường hợp liên quan quán cà phê karaoke Phố, 1 trường hợp liên quan quán karaoke Sắc Màu.

Từ ổ dịch nhiều nhân viên quán karaoke là F0 này, hàng trăm người trở thành F1, F2; nhiều thôn, xã trên địa bàn huyện Lạng Giang bị phong tỏa, cách ly y tế. Tính đến ngày 6/11, huyện Lạng Giang đã phong tỏa toàn bộ 9 thôn (xã Hương Lạc 4 thôn, xã An Hà 5 thôn); phong tỏa một phần của 13 thôn ở 9 xã trên địa bàn huyện; kích hoạt 13 khu cách ly; hiện đã có 11 khu hoạt động với tổng số 966 người đang cách ly. Đồng thời, ra quyết định cho học sinh trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 5/11 cho đến khi có thông báo mới.

Cả hệ thống chính trị huyện Lạng Giang căng mình chống dịch. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện nhận định đây là ổ dịch rất phức tạp, liên quan nhiều người ở nhiều xã, tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ F1 trở thành F0 rất cao; việc truy vết vô cùng khó khăn, vất vả.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã An Hà cho biết: Trong số 5 nhân viên nữ làm việc tại quán karaoke Phố, có 3 người đã đăng ký tạm trú, những người còn lại được Công an xã đưa vào sổ theo dõi lưu trú. Xã đã yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định về phòng chống dịch song do chính quyền, ngành chức năng xã thiếu sát sao trong quản lý, kiểm tra, giám sát; chủ cơ sở vì lợi nhuận vẫn hoạt động "chui" nên đã xảy ra vụ việc trên.

Bà Xuân cũng nhận trách nhiệm trên cương vị người đứng đầu UBND xã đã lỏng lẻo trong khâu chỉ đạo, quản lý.

Thượng tá Nguyễn Địch Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Lạng Giang cho biết, qua vụ việc ở quán karaoke Phố cho thấy, ngoài nguyên nhân khách quan, công tác nắm tình hình cơ sở của Công an xã An Hà còn nhiều hạn chế.

Công an huyện đã yêu cầu các cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm; đồng thời chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường nắm địa bàn, di biến động dân cư, nắm chắc người từ địa phương khác về tạm trú, lưu trú tại địa phương; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử phạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm quy định phòng chống dịch.

Công an huyện Lạng Giang giao đội nghiệp vụ điều tra xác minh, củng cố hồ sơ về các vi phạm, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án. Được biết, trên địa bàn huyện Lạng Giang hiện có 277 cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó 60 cơ sở karaoke, 80 cơ sở lưu trú, 5 cơ sở massage.

Lạng Giang phê bình, kỷ luật lãnh đạo 3 xã lơ là chống dịch Huyện Lạng Giang vừa ban hành quyết định phê bình nghiêm khắc và kỷ luật lãnh đạo 3 xã: Đào Mỹ , Nghĩa Hưng và Hà An vì lơ là chống dịch. Theo quyết định, ông Mạc Văn Hương, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ và ông Nguyễn Thái Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ bị nhận hình thức kỷ luật khiển trách do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian thi hành kỷ luật 12 tháng, kể từ ngày 5/11/2021 đến hết ngày 4/11/2022. Trước đó, trên địa bàn xã có phát sinh 2 ca F0 liên quan đến người từ vùng dịch phía Nam về địa phương nhưng UBND xã Đào Mỹ chủ quan, lơ là trong việc quản lý, rà soát công dân thuộc diện phải khai báo y tế để có biện pháp cách ly kịp thời theo quy định. Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 huyện Lạng Giang đã có văn bản nghiêm khắc phê bình Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 hai xã An Hà, Nghĩa Hưng và cá nhân Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của 2 xã trên vì đã thiếu sâu sát trong chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Các cán bộ đã không kịp thời nắm bắt thông tin các đối tượng từ vùng dịch ra vào địa bàn; chưa thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng; không quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ khi chưa được phép hoạt động trở lại. Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 huyện Lạng Giang yêu cầu 2 xã An Hà, Nghĩa Hưng tập trung cao lực lượng thực hiện khẩn trương khoanh vùng, truy vết, điều tra, xét nghiệm, cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn.